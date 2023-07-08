南海爭議海域「中國漁船激增」！多次尾隨菲海巡船　軍方示警

▲菲律賓海岸防衛隊巡邏船多次在南海爭議海域遭中國船隻逼船。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

菲律賓軍方今天指出，南海爭議水域的中國漁船數量以「驚人速度」增加，這已威脅到禮樂灘（Reed Bank）的安全。禮樂灘周邊海域蘊藏豐富的石油及天然氣。

路透社報導，根據菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）指出，今年2月約有10多艘中國漁船集結在禮樂灘南邊的鱟藤礁（Iroquois Reef），到了6月已激增至47艘。

西部軍區發言人柯羅瑪（Ariel Coloma）在聲明中表示：「中國必須停止船隻的集結行動，尊重我國主權。」

中國駐馬尼拉大使館未立即就此事發表評論。

香港南華早報（SCMP）報導，菲律賓海巡隊5日指控中國海警船在南海爭議海域阻撓2艘菲律賓海巡船，並稱這種行為「非常危險」。

馬尼拉當局表示，中國海警及海軍艦艇時常在南海爭議海域阻撓或尾隨菲國海巡船。

中國最新一次騷擾事件發生在6月30日。菲律賓海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）日前推文表示，當時2艘菲國海巡船在海上協助菲律賓海軍行動，護送一艘船隻前往仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）。

塔瑞耶拉說，當菲國船隻進入仁愛暗沙12海里範圍內時，2艘船體明顯更大的中國海警船持續在距離他們約100碼處，尾隨、騷擾並阻撓菲方海巡船。

塔瑞耶拉指出：「這些中國海警船悍然無視國際海上避碰規則（COLREGs），試圖堵住航道，阻止菲律賓海巡船接近愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）。」

他告訴記者，其中一艘中國船隻距離菲國「馬拉布里戈號」（BRP Malabrigo）的船頭僅約90公尺，迫使船長放慢速度以避免碰撞。

塔瑞耶拉表示：「他們危險地展開不同的軍事演習，甚至橫越菲律賓海巡船的船頭，這樣的距離非常危險，因為隨時可能發生碰撞。」