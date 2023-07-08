日籍留學生人車摔落山坡！警察「破日語+破英文」照樣救了他

▲▼ 日籍生連人帶車滾進山坡。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

日籍留學生20歲上月底騎乘機車北上遊玩，行經新北市五股區御史路北山區，不慎自摔山溝，該學生自行脫困，卻無力將機車拉起，警方雖然只會講破英文和破日文，卻熟捻的利用手機APP溝通，先將車輛用繩子拉到平地，再開車將學生送往捷運站讓他先行返家，發揮熱心助人的精神。

蘆洲警方於30日晚間8時許通報，五股山區有民眾需要協助，到場發現是1位日籍留學生，因天色昏暗在山區迷路，且不甚自摔導致車輛滑落山溝，困在原地。

晚間8時，警方到現場查看，因語言對答上有困難，於是使用手機app溝通，再三詢問過後確認該男子無須就醫，該處坡度太陡無法以人力牽引，於是警方經該日籍生同意後，以牽引繩綁在警用汽車與機車之間，以汽車動力將該機車拉出山溝。

由於天色已晚，無機車行可協助拖運機車維修，警方在報案人手機以地圖方式做記號，並與日籍留學生留下聯繫資訊，待其要拖運機車時可向警方聯繫，再由警方協助在山區找尋機車，隨後警方將該男子載往蘆洲捷運站搭乘運輸工具，協助其返家。蘆洲分局成州所所長李延昱呼籲，警方為民服務的精神永不停歇，若有需急難救助情形，可撥打110或119請求協助。