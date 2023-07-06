疑似被放入浴劑！　奈良河川整條變「詭異螢光綠」

▲日本奈良縣生駒市著名的賞楓景點「龍田川」在5日清晨突然變成一片螢光綠色。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

日本奈良縣生駒市著名的賞楓景點「龍田川」在5日清晨突然變成一片螢光綠色，綿延數公里，讓附近居民嚇得立刻報警。儘管河川裡的魚似乎沒受到影響，但由於河川水也被用來澆種農作物，因此當局也立刻派人進行檢驗，結果驗出了常添加於入浴劑的化學成分「著色劑」。

根據NHK報導，住在龍田川附近的居民5日清晨報警指出，整條河川變成不明的螢光綠色。市政府人員前往現場後發現，變成螢光綠的河段長達數公里，但沒有散發任何異味，且魚群也在沒有受到影響。

▲市政府人員清理上游持川圍欄附著的紅褐色物質。（圖／翻攝自推特）



工作人員接著前往河川上游「持川」進行調查，結果在持川周圍的欄杆上發現附著著紅褐色物質，而河水碰到後就變成綠色；由於河川水也被用來澆種農作物，所以市府就先呼籲農民暫停使用。

專家接著針對河水進行檢驗，結果發現水中的成分和入浴劑常使用的「著色劑」相同，對人體無害，市政府認為可能是有人故意將其投入河中，目前正在與警方合作進行調查。