疑似被放入浴劑！　奈良河川整條變「詭異螢光綠」

▲日本奈良縣生駒市著名的賞楓景點「龍田川」在5日清晨突然變成一片螢光綠色。（圖／翻攝自推特）
記者張方瑀／綜合報導
日本奈良縣生駒市著名的賞楓景點「龍田川」在5日清晨突然變成一片螢光綠色，綿延數公里，讓附近居民嚇得立刻報警。儘管河川裡的魚似乎沒受到影響，但由於河川水也被用來澆種農作物，因此當局也立刻派人進行檢驗，結果驗出了常添加於入浴劑的化學成分「著色劑」。
奈良 生駒市を流れる竜田川などの水が緑色に変色しているのが見つかりました— NHKニュース (@nhk_news) July 5, 2023
市は、安全性が確認できるまでは川の水に触れず、農業用としても使わないよう呼びかけていますhttps://t.co/SC70CaZER5#nhk_video pic.twitter.com/gb4RHavd41
根據NHK報導，住在龍田川附近的居民5日清晨報警指出，整條河川變成不明的螢光綠色。市政府人員前往現場後發現，變成螢光綠的河段長達數公里，但沒有散發任何異味，且魚群也在沒有受到影響。
▲市政府人員清理上游持川圍欄附著的紅褐色物質。（圖／翻攝自推特）
工作人員接著前往河川上游「持川」進行調查，結果在持川周圍的欄杆上發現附著著紅褐色物質，而河水碰到後就變成綠色；由於河川水也被用來澆種農作物，所以市府就先呼籲農民暫停使用。
專家接著針對河水進行檢驗，結果發現水中的成分和入浴劑常使用的「著色劑」相同，對人體無害，市政府認為可能是有人故意將其投入河中，目前正在與警方合作進行調查。
【驚愕】生駒市の竜田川が緑の蛍光色に変貌を遂げる— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) July 5, 2023
上流のモチ川で、赤い粉末状のものが川の護岸に付着して、粉末が川の水を緑に変色したとのことです。
また、農業用水として取り込まないように呼び掛けています。
透明でも水道の水使いたくなくなるな。#不法投棄pic.twitter.com/tFAfnxoABE https://t.co/qazaxOFegR
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