一輩子不變心！3對星座CP「離婚率最低」　獅子＋雙魚個性互補甜爆

▲有些星座CP堅守愛情永不變心，離婚機率低。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人都說「婚姻是愛情的墳墓」，加上經濟等因素，讓現代年輕人對婚姻產生恐懼，但仍有人認為婚姻是幸福的起點、勇敢向前。《騰訊網》星座專欄即盤點「離婚率最低」3星座組合，懂得經營婚後美好人生，無論遇到任何風浪或挫折，都不動搖他們堅守婚姻的決心，一輩子不變心、過著人人稱羨的日子。

「離婚率最低」3對星座CP：

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1.摩羯座＆金牛座

這對伴侶談著如偶像劇般的愛情，順風順水又能維繫浪漫，在一起了就不輕易分開，因為實在太契合！不僅是靈魂伴侶，三觀更是相通，對待愛情都很在乎，同時也很害怕改變，一成不變能帶來安全感與祥和。交往初期可能面臨矛盾期而產生許多紛爭，但只要撐過這時期、兩人互相肯定，基本上感情就會趨於穩定，能夠順利步上紅毯，過著幸福的婚後生活、離婚機會很低。

▲獅子和雙魚座個性互補，互相包容。（示意圖／本報資料照）

2.獅子座＆雙魚座

要不離婚，生活習慣等等必須契合，而這兩星座相處過程中能夠互相包容、理解與依附於彼此，兩人間存在十分緊密的聯繫，在經歷挫敗與困難時，都無法動搖要在一起的決心。雙魚座的溫柔，也徹底揉進獅子座的心裡，婚後各方面都能互補，相處和諧又融洽，雙魚座能付出關懷，獅子座也能給予對方想要的安全感。

3.牡羊座＆射手座

這兩星座從感情發展初期就很順利，最終能牽起彼此的手步上婚姻的殿堂，過著幸福甜蜜的日子。兩人三觀相配，興趣與喜好上有很多共通點，能一同探索不一樣的新事物，到處冒險、享受生活。彼此能互相理解對方的做事風格，即使犯了錯也懂得包容與體諒，不會認為對方在無理取鬧。加上性格都較直爽，於婚後隔閡少，因此離婚的狀況不容易發生。