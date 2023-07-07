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免費參加還抽獎！世客博暖身活動　桃園「海客三鐵」歡迎報名

▲桃園「海客三鐵」歡迎報名

▲世客博暖身活動-桃園「海客三鐵」歡迎報名。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023年世界客家博覽會即將於8月11日在桃園熱鬧登場，市府青年局以「山海會客」為主題辦理系列前導宣傳活動，邀請民眾來桃園進行海客健走、海客鐵馬、海客運石等組隊及闖關活動，完賽者還可參加抽獎，有機會把Dyson風扇帶回家，限額500名、即日起開放報名迄7月12日截止，活動免費。

青年局主辦的「山海會客」系列活動前已帶領民眾了解桃園中壢區的「都會客」客家文化，找到客家人在城市中的故事，再到桃園大溪區讓民眾體驗「山客」的神農祭祀文化，最後將以「海客」為主軸來到桃園新屋沿岸。

新屋地區因為舊時豐沛的漁業產值，造就了全國唯一以客家庄主體的新屋漁業文化，其中最具代表性的就是牽罟及石滬文化，因此本次活動參與民眾將體驗海客模蛤及海客運石兩項親水活動，接觸海洋客家特有的石滬及採集文化，瞭解先民開墾的艱辛。

另外，也將以健行及騎乘腳踏車的方式享受新屋沿海夏日風情，讓民眾透過「海客健走」、「海客鐵馬」及「海客運石」三鐵活動，認識桃園海線珍貴的歷史資產－新屋海客文化。此外，報名參與活動並完賽，即可參與現場摸彩《Dyson涼暖風扇》乙座，更有20組千元兌換券讓民眾在完賽後可大啖在地海鮮美食。

青年局侯佳齡局長表示，本次透過山海會客的系列活動讓大家在世客博活動前能有機會至桃園在地深度走讀並認識桃園的都會客、山客及海客文化，而這些桃園客家的生活及文化也將於在主展館台灣館旁以「後生共下飛」為主題打造客家青年地方創生展區，結合生活策展、好物展售及體驗活動，歡迎大家一起來桃園作客！

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