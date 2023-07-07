酸香麻超開胃！「酸菜魚」專賣店插旗夢時代　今開幕享半價快衝了

▲「溜溜酸菜魚專賣店」插旗高雄夢時代。（圖／漢來美食提供）

記者許宥孺／高雄報導

漢來美食新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」去年於SOGO高雄店開幕，9個月業績上看3500萬，來客數高達6萬人，成為品牌另一隻小金雞。近日這股「酸菜魚」旋風持續燒，品牌趁勝追擊於夢時代展第二家店，今(7日)開幕全商品半價優惠，想嚐鮮的民眾，還不快衝！

「溜溜」主打產品主題明確，為更貼近喜愛高CP值的年輕人族群，客單價設定約530~590元，翻桌率高，夢時代店自6月30日試營運起，單日最高創18萬營業額，盼能藉著百貨高流量人潮的加乘，力拚單月400萬營收。並且預計在今年9月開出集團首家街邊店，也將以「溜溜」為首發，地點就在左營裕誠路上。

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▲▼「溜溜酸菜魚專賣店」主打酸、香、麻、辣，湯底配上滑嫩Q彈的烏鱧魚片非常開胃。（圖／漢來美食提供）

為歡慶開幕，「溜溜酸菜魚專賣店」夢時代店今(7日)開幕推出全商品半價優惠，午、晚餐各限50組，7月8日到7月10日推出「頭號粉絲大募集」活動，憑身份證字號即可享酸菜鍋加購肉品優惠，1個6享半價，2個6免費贈，7月31日前消費滿額再加贈特色小食兌換券。

▲▼燒烤吧可賞夜晚的港景，自助選餐每串30元起。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一方面，有全台最美魚市場稱號的「鼓山魚市場」，近日全新推出燒烤餐廳，即日起開幕試營運，可以眺望85大樓及旗津夜景，搭配270度無敵海景美不勝收，自助選餐每串30元起，即日起至7月31日，入店用餐即贈啤酒乙罐。