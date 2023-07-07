大小孩的天堂！「多美小汽車節」首站在高雄　百人衝刺搶特殊車款

▲2023多美小汽車節全台巡迴首站在高雄義享時尚廣場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

暑假遛小孩的好去處！廣受大小朋友喜愛的日本TOMICA小汽車，2023年全台巡迴首站就在高雄義享時尚廣場，今(7日)首日登場，商場一開幕就有百位民眾手刀衝刺卡位排隊，就是希望能買到限量車款。

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▲多美小汽車不僅小朋友喜愛，有些車迷也有興趣收藏。（圖／記者許宥孺攝）

日本TOMICA小汽車2023年全台巡迴展首站停泊高雄義享時尚廣場，於7月7日至7月17日在4F中庭廣場展開為期11天的「2023多美小汽車節」活動，現場展出包含TOMICA、多美10週年專區、迪士尼小汽車專區、Premium黑盒展區、TLV精密車專區、鋼彈小汽車專區、吉卜力小汽車專區以及展場活動獨家的台灣特注車展區等八大豐富主題。

▲全球獨家首賣的50台小汽車停車塔，僅限量50組。（圖／義享時尚廣場提供）

值得一提的是，商場搶先日本、全球獨家首賣，可一次收納、衝出50台小汽車停車塔，吸引許多大小朋友現場搶先試玩。這組停車塔僅限量50組，就有不少民眾抱著等待結帳。

除了靜態展區，展場內也規劃了免費試玩區及歡樂園遊區，可提供親子一同攜手挑戰TOMICA釣魚樂、TOMICA大樂透、TOMICA乒乓車等關卡，購買整區園遊券(售價500元)除了可一次玩到所有遊戲外，還可獲得小禮物乙份(限量)。

▲多美小汽車不管大人小孩都喜愛。（圖／義享時尚廣場提供）