星二代夜店殺警爽服外役監！警怒轟「學長白死」...矯正署回應了

▲刑警薛貞國遭圍毆喪命。（圖／ETtoday資料照）

文／CTWANT

資深女星易淑寬的獨子易寶宏，因夜店殺警案被判刑9年，在2019年入獄，隨後被調到外役監服刑，有基層員警昨（6日）在前立委黃國昌直播留言爆料此事，砲轟「我那學長白死了」。對此，法務部矯正署也做出回應了。

▲資深女星易淑寬的獨子易寶宏多年前捲入夜店殺警案，被判刑9年，現在卻在服外役監。（圖／翻攝自易淑寬、易寶宏臉書）

黃國昌在直播時，底下一名警察留言，提到當時的台南殺警案，他的警專學長就是當事人之一，雖然政府當下都說要挺警察，後來得知兇嫌易寶目前在外役監服刑，讓他覺得學長白死了，「政府根本都在打假球」，他也好奇矯正署用什麼標準，讓殺警的兇嫌服外役監，「到底為什麼要把警察的尊嚴放在地上踩，還騙我們？」

▲基層員警砲轟「學長白死了」。（圖／翻攝自PTT）

對此，根據《風傳媒》報導，法務部矯正署副署長葉貞伶表示，依據《外役監條例》，刑期7到15年的受刑人，只要「累進處遇」達到第3級以上，表現良好有悛悔實據，身心健康適合外役作業，都可以報名外役監遴選。遴選小組每3個月開會一次，拿到的遴選資料是匿名的，所以不會知道接受審核的是哪些人。

此外，有相關前科的人，也不能參加外役監遴選，像是觸犯脫逃罪、毒品危害防制條例、性侵害、家暴以及累犯、撤銷假釋者等，但不包含殺人罪，而易寶宏符合外役監遴選條件，因此矯正署依法辦理。

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