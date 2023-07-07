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夜店殺警兇手「易寶宏」服外役監！基層警淚：學長白死了　PTT炸鍋

▲▼信義夜店殺警案，「中山聯盟」成員群毆信義分局刑警薛貞國。(圖／記者楊佩琪翻攝）

▲刑警薛貞國遭圍毆喪命。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

時代力量前立委黃國昌昨（6）日開直播時，針對房產爭議作出回應，過程中有位疑似基層員警留言踢爆，因2014年夜店殺警案，於2019年入獄的易寶宏，現在居然是服外役監，忍不住悲喊「我那學長白死了！」這番話引爆熱論，鄉民洗版直呼，「風頭過了，高調推。」

在黃國昌昨晚的直播下，一名網友留言表示，自己是小小公務員，且一定會參加「#司法改革」的716遊行；他透露，去年8月轟動全台的台南殺警案，兩位警察就是被外役監嫌犯殺害殉職的，而他警專的學長就是當事人之一。

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他接著提到，「當下政府都說要挺警察，但我後來得知『夜店殺警案』之一的兇嫌易寶宏，目前在服外役監，我真的覺得我那學長白死了，政府根本都在打假球，請國昌老師幫忙我們發聲，到底矯正署用什麼標準，能讓夜店殺警案的兇嫌服外役監？到底為什麼要把警察的尊嚴放在地上踩，還騙我們呢？」

▲夜店殺警兇手「易寶宏」服外役監！基層警淚喊：學長白死了　PTT炸鍋。（圖／翻攝自PTT）

▲疑似基層員警留言喊話。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛湧入留言，「標準就是有關係」、「台灣司法悲哀，外役監就是給權貴爽」、「只有犯人才談人權」、「在那邊爽喔」、「有政府，殺人兇手很安心」、「殺人不用償命，這就是台灣價值」、「殺人可以外役監？」

談到這起夜店殺警案，2014年9月14日凌晨1時，大批民眾在知名夜店Spark外滋事，當時在休假的刑警薛貞國，收到夜店傳來的訊息後，便協同警員莊瑞源著便衣前去，最後遭76名黑道份子持棍棒及刀械圍毆長達3分鐘，其傷勢多集中在頭部和腹部，最後他送醫不治，宣告殉職。

▲台南地院審理台南殺警案召開準備庭，被犯嫌林信吾殺害的員警凃明誠、曹瑞傑的多名家屬出庭，家屬當庭怒罵凶嫌林信吾要「進棺材、下十八層地獄、死十個林信吾也難消心頭恨」，並請求法官速判林信吾死刑。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南殺警嫌犯林信吾。（圖／記者林悅翻攝）

而去年8月22日的台南殺警案，更激起全台民眾的怒火，當時員警凃明誠、曹瑞傑追緝遭竊的機車時，先後在台南市安南區的第1公墓，被監獄逃犯暨竊盜嫌疑人林信吾持彈簧刀攻擊，涂員身中17刀、頸動脈遭割，曹員身上更有多達38處刀傷，最終兩人均送醫不治殉職。

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