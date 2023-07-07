112年高普考試登場　典試委員巡視新竹考區考場

▲何怡澄肯定新竹考區考場秩序良好。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

112年公務人員高等考試三級考試暨普通考試7月7日至11日在全國14考區同時舉行，今(7)日上午新竹考區典試委員何怡澄在新竹市副市長蔡麗清、考選部政務次長李隆盛、新竹考區辦事處主任劉玉惠及光武國中校長黃信騰、明新科技大學校長劉國偉等人的陪同下分別巡視試場，蔡麗清感謝學校協助辦理國家考試，盼考生皆能有理想的表現。

何怡澄肯定新竹考區考場秩序良好，考選部日前於｢國家考試試務工作交流座談會｣中致贈感謝獎座予各考區縣市政府，今日再代表考選部，致贈學校感謝狀，感謝學校協力辦理國家考試，深化中央及地方府際合作夥伴關係。

新竹市政府人事處處長陳建宏說明，今(7)日登場的為普通考試，在光武國中設有30試場，應考人數為680人，到考人數488人，缺考人數192人，到考率為71.76％；在明新科大設有21試場，應考人數為693人，到考人數477人，缺考人數216人，到考率為68.83％。總計新竹考區首日應考人數1373人，到考人數965人、缺考人數408人，到考率為70.28％。

人事處表示，考選部已選定新竹縣明新科大為國家考試電腦化試場，考量該校離新豐車站不遠，也位於省道台1線上，交通尚屬便利，亦有意願協辦國家考試，基於縣市整合，今年起選擇其為試場，讓新竹縣民亦有同等就近應試機會。

人事處說明，新竹自99年起設考區，係為服務新竹縣市、桃南及苗北地區民眾能就近應試，不須奔波臺北或臺中考試，減省應考人舟車勞頓時間及經濟負擔，實施多年以來，已嘉惠桃竹竹苗地區無數應考民眾。