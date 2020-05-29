新竹市府推專業心理諮商團隊　照顧1300位防疫幕後英雄

▲人事處製作貼心小卡，一一分送給防疫英雄們。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市防疫工作啟動以來逾4個月，區公所、里幹事、衛生局、衛生所與警消同仁、環保局等一線防疫團隊，經歷一百日以上密集防疫工作，新竹市長林智堅表示，「照顧人的你們，也需要被照顧」，近日啟動客製化的心理諮商服務，由人事處委由專業心理諮商事業團隊，向防疫一線同仁主動提供24小時不分日夜的免費諮商服務，更特別一一送上諮商小卡，鼓勵同仁多加利用，照顧防疫英雄們的身心健康。

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新竹市政府人事處表示，疫情發生以來，竹市從事第一線防疫工作的衛生局（所）同仁及護理人員們，除了本職，還身兼居家隔離者關懷、疫情調查及接觸者追蹤等疫情防治工作，區公所的里幹事們、警察局、消防局及環保局等同仁，則需完備受隔離或檢疫人員的安全維護網絡，不但即時提供救助服務，也要隨時關懷居家隔離者健康情形、遞送防疫關懷包，以及處理隔離或檢疫期間的生活廢棄物，身心都承受很大壓力，因此委請心理諮商事業機構團隊為防疫工作者規劃個人或團體式的心理諮商服務。

「現在換我們來照顧你！」人事處表示，經主動調查與盤點，竹市約有1300名第一線防疫英雄，他們來自區公所、警察局、消防局、環保局及衛生局（所）等單位，冒著染疫的風險，讓市民免於危險，人事處也製作貼心小卡，一一分送給防疫英雄們，提醒他們24小時不分日夜，都能透過專線尋得幫助。

新竹市政府為維護同仁的身心健康，主動編列預算積極推動員工協助方案，推動成效力連續兩年獲得肯定，107年獲得縣市政府組優等獎、108年更獲得縣市政府組特優獎殊榮。為提供同仁更專業貼心的服務，今年更特別委請外部心理健康事業機構，提供同仁免費心理諮詢服務。鑒於第一線防疫人員的情緒壓力將影響防疫工作的進行，市府也將透過客製化的心理諮商方案，協助同仁有效緩解工作中面對疫情所衍生之壓力，全力提供防疫人員適當之支持與協助。