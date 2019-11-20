公務員表揚好溫馨　竹市府自製驚喜影片感動全場

▲ 新竹市政府108年度模範公務人員公布。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府108年度模範公務人員公布，新竹市長林智堅上周五邀請文化局科長蔡雅如、行政處科長林宛蓁、都市發展處約聘人員馬雪鈴與東區區公所課員高菁蓮等四位獲獎同仁會面，現場除頒發獎座、給予關心肯定，更準備驚喜影片，播放秘書長、都發處科長等長官的內心話，看到影片中朝夕相處同事給予真摯肯定，文化局科長蔡雅如當場感動落淚。

林智堅表示，新竹市連續三年獲得幸福城市、三度獲得五星市長評比，第一線同仁功不可沒，為了給同仁更溫暖、特別的肯定，這次表揚由他親自與得獎同仁會面，當面感謝他們，並播放事先錄製好的驚喜影片，給予得獎同仁最真摯的鼓勵。

新竹市政府人事處表示，都發處馬雪鈴是竹市首位獲獎的約聘人員，十年來犧牲無數夜晚協助稽查工作，敬業精神獲得肯定；文化局科長蔡雅如則是累積百萬人次的新竹300博覽會跟兒童藝術節等大型活動推手，每當先生帶著兒女在台下參與時，作為媽媽的她依然堅守崗位，在後台當個盡責的工作人員。此外，市府自製超溫馨「得獎影片」，看到長官同事出現在驚喜影片中，錄下想對他們說的話，讓獲獎人不禁感動落淚。

「市政工作沒有奇蹟、只有累積，沒有最好、只有更好」，林智堅肯定蔡雅如、林宛蓁、馬雪鈴與高菁蓮等四位公務員對市政的貢獻，並代表市府與市民感謝他們的犧牲奉獻，讓市府規劃的各項重大政策得以克服難關、穩健推動，也期許所有同仁能以此為模範，一起讓新竹變得更好。

這場史上最另類的公務員表揚典禮，有別以往加入溫馨元素，特地製作驚喜短片，邀請獲獎人的主管與同事談談與他們共事的心得、並揭露不為人知的小故事，這份特別而無價的「得獎禮物」也讓四位獲獎人又驚又喜。

「像一頭豹一樣，只要鎖定一個目標，很多的苦她會往裡面咬，朝著那個目標就衝」現場播放影片中，文化局同仁的描述，道盡了蔡雅如科長承辦新竹300博覽會跟兒童藝術節等大型活動時所承受的巨大壓力，由於她周末的時間都奉獻在工作上，無法陪伴自己兒女，孩子們為了能見到媽媽，幾乎每一場活動都來捧場，她也只有以工作人員的身分，才能親自帶兒女體驗活動遊具。

蔡雅如說，看到影片讓她回想起三年前剛當科長時，與同仁從磨合期一路走到舉辦大型活動齊心一致的過程，同仁最後更在影片中喊話「妳真的很棒」，讓平時內斂的她感動落淚。蔡雅如說，很開心自己的努力被長官看見和肯定，並永遠以身為市府團隊的一份子感到驕傲。

另一位模範公務人員林宛蓁，是名「竹科太太」，常常邊顧小孩邊要在家接公務電話，蠟燭兩頭燒。對於公部門法律如數家珍的她，常花許多時間協助同仁解決艱澀的法律難題，是市府出了名的「佔線王」，就連府內長官想打她的分機，都要連打2-3次才能撥通，被同事笑稱分機是市府內最難打通的前幾名，秘書長陳章賢也在影片中驚喜現身，分享林宛蓁曾因為孩子生病，焦急趕去學校接孩子、再趕回來開會，肯定她的敬業、專業又負責。

此外，本次表揚典禮另一位特別的得獎者，是新竹市政府首次提名約聘人員並獲獎的馬雪鈴。「稽查不是一般人可以做的工作」，都發處科長楊仁豪說，十年來馬雪鈴認真辦理高壓力、高風險的公安稽查專案工作，時常要不定期在凌晨時間配合到八大行業稽查、一個晚上跑五六個據點，敬業精神絕不輸正式公務人員。馬雪鈴也是四個孩子的媽媽，即便工作如此繁忙，她也還是努力利用休假時間陪伴孩子成長。

最後，則是獲獎人中最資深的東區區公所課員高菁蓮，她擔任公務人員已將近30年，服務熱忱絲毫不減，假日經常自願加班完成辦公廳舍整修工程。民政處副處長賴榮光表示，高菁蓮願意花很多時間與耐心，一一和里長及里幹事溝通，讓財產管理工作得以順利完成。區公所的同事也說，她為工作積極、主動、熱心還會照顧同事，是人緣最好、眾人公認的暖心大姊。

人事處童金水處長恭喜四位獲獎人從市府2,800多名同仁中脫穎而出，並表示模範公務員選拔嚴謹，需經各機關首長推薦、再由秘書長組織評選小組，嚴格審查工作事蹟後選拔出優秀人員。得獎者除了獲頒獎座，也可領到萬元獎金及享有公假5日的實質獎勵。