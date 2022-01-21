林智堅任內最大人事調動！全力拔擢清壯派　一級主系平均49歲

▲新竹市政府今公布一級主管人事異動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市政府今公布一級主管人事異動，人事處指出，市長林智堅上任後進用優秀人才，本次是其任內最大幅度人事調動，多由市府副主管陞任，拔擢六、七年級青壯派優秀幹部，是7年來推動竹科X、大車站、棒球場、動物園等重大建設的菁英團隊。林智堅表示，盼優秀團隊在最後一年「壓線衝刺」，拿出最好市政成績，持續創造新竹人的幸福與光榮。他也感性表示，「我離開公務體系是必然，但留下的優秀人才是城市最大資產，要繼續傳承新竹經驗。」

人事處指出，本次人事異動多由副主管陞任，盼鼓勵優秀公務人才承擔更重責任，人事異動後一級局處主管平均年齡為49歲，未來要持續帶領年輕團隊全力拚市政，除了警察局長已於1月17日就任、衛生局局長自111年2月14日生效外，其餘主管職務均自111年1月21日生效。

民政處處長職務由產業發展處處長張力可接任、工務處處長職務由副處長葉時青陞任、產業發展處處長職務由行政處副處長許智堡陞任、教育處處長職務由民政處副處長賴榮光陞任、都市發展處處長職務由副處長許志瑞陞任、城市行銷處處長職務由副處長林正光陞任、衛生局局長職務由吳欣席醫師接任、警察局局長職務由郭士傑接任

人事處表示，新任民政處處長張力可於市長林智堅任期第一年即任職於市府，歷任行政處處長、民政處處長及產業發展處處長，公務歷練與資歷豐富，產發處長任內完成市立動物園重新開園，推動南寮漁港包括設施更新、波光市集等建設，另成功舉辦2020台灣設計展，更推動竹科X動工，豎立竹市科技產業新地標。

人事處表示，新任衛生局局長吳欣席57年次，畢業於中國醫藥學院醫學系、國立雲林科技大學管理學博士。現任中華民國醫師公會全國聯合會醫事法規委員會召集委員，曾任中華民國醫師公會全國聯合會理事、雲林縣醫師公會理事長，目前為雲林縣執業眼科醫師，對公衛服務充滿熱忱。

吳欣席醫師表示，新竹市有得天獨厚的科技優勢，醫療資源與發展也逐步成熟，極具可塑性，未來擔任衛生局長，盼深化與在地醫療體系、科技產業合作，要將新竹市打造為智慧醫療城市。

吳欣席也指出，因讀過《新竹市 跳級生》一書，深受市府團隊創新精神感動，也有感於新竹市發展潛力十足，讓他下定決心歇業診所，前來新竹市服務。未來除兒童醫院推動、醫療資源整合，也已為首當其衝的防疫工作做好準備。

新任工務處處長葉時青歷任香山區公所課長、工務處科長、工務處副處長，14年公務生涯有豐富的土木工程、營建歷練，自105年任職工務處以來，完成大小工程近百項，包括得獎作品關埔國小、茄苳大道向東等，全力推動的公道三、棒球場、兒童探索館、新校園運動等建設都將在今年度開花結果。

新任產業發展處處長許智堡，歷任產業發展處科長、行政處科長、行政處副處長。曾參與新竹公園與動物園改造、新竹漁人碼頭計畫等重大建設，任職行政處期間辦理本府重大建設會報會議與管考項目，統籌各局處建設參與國內外獎項，2021年獲得22項國家卓越建設獎，創下歷年最好佳績。

新任教育處處長賴榮光在新竹市政府服務已超過30年，歷任教育局課長、香山區、東區區公所區長、勞工處副處長、民政處副處長，歷練完整。在教育局任職期間，推動「午餐百分百」，將全市中小學提供營養午餐比例從50%拉高至100%；從零開始推動游泳教學，讓全市中小學都有游泳課。未來將持續推動新校園運動，讓全市孩子有更好學習環境。

都市發展處處長許志瑞從基層開始即在都市發展處服務，專精於都市設計規劃，歷任都市發展處科長、副處長，任職都發處期間，積極解解決竹市交通壅塞問題、推動城市都市計畫，包括推動公道三新闢道路，透過逐戶拜訪完成住戶溝通，推進工程關鍵一步，打通竹市交通外環系統，更是大車站計畫、竹科X計畫的重要推手，帶動城市發展。

城市行銷處處長林正光歷任交通處科長、城市行銷處副處長。任職城銷處期間，推動「進擊的公園」與「新竹公園與動物園再生」計畫，提供市民更好的休閒去處；最夢幻的「17公里海岸自行車道」，完成自行車道環境改善與南港賞鳥區等知名景點，擦亮竹市觀光品牌。

新任局長郭士傑是雲林縣人，中央警察大學交通學系56期畢業，東吳大學法律學系碩士，歷任南投縣政府警察局仁愛分局、彰化縣警察局北斗分局及彰化分局等3任分局長、澎湖縣政府警察局及嘉義市政府警察局等2任督察長、彰化縣警察局副局長、臺中市政府警察局督察、後勤科科長、交通警察大隊大隊長、第五分局分局長及內政部警政署保安組組長等職務，內外勤經驗豐富，深獲各級長官肯定，進而拔擢接掌新竹市警察局局長職務。