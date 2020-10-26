新竹市政府臨時人員明年加薪800　目標：後年月薪平均達3萬

▲新竹市政府規劃逐步調漲臨時人員薪資。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府林智堅市長今(26)日宣布，為照顧平均每月總薪資低於3萬元的臨時人員，新竹市政府明年元旦起將統一加薪800元，預估將有369名受惠，新竹市政府規劃逐步調漲臨時人員薪資，期盼在後年使每位臨時人員平均每月總薪資都達到3萬元。

「優秀的人才，值得更好的對待」，新竹市長林智堅表示，市政成果沒有奇蹟，是大家努力累積出來的成績，每一位同仁都是推動市政工作不可或缺的一份子，特別是基層同仁更加辛苦。為了積極留才，新竹市政府不但積極響應行政院解決公部門低薪的方案，更以優於該方案的方式辦理，用實際行動回應同仁的努力。

林智堅期盼，每位基層同仁也都感到幸福，進而成為提升城市進步的動力。

人事處表示，依據勞動部公布，明年起全國勞工每月基本工資，從2萬3800元調整至2萬4000元，新竹市政府除了配合中央調整最低基本工資，更加碼照顧臨時人員，針對平均每月總薪資低於3萬元的臨時人員，每月薪資將調增800元，估計將有369人受惠。

人事處舉例，如現有臨時人員中，有287名同仁領取每月固定薪資2萬4900元，已經超過基本工資，也將同步逐步調漲薪資，期盼達到平均每月總薪資3萬元以上。

新竹市政府表示，新竹市政府105年至108年配合勞動部調整基本工資，更於107年行政院宣佈軍公教人員調薪3%後，決定市府所有約聘僱人員與臨時人員都比照加薪3%；108、109年也以優於行政院提出的「公部門主動解決低薪方案」幫基層員工加薪，對「平均每月總薪資」低於3萬元的市府所屬臨時人員進行調薪，讓市府及所屬機關學校近400人受惠。

新竹市政府補充，過去6年市府團隊積極做好各項建設、向中央爭取經費，讓年輕古城風華再現，在今年《遠見雜誌》縣市總體競爭力評比，新竹市首度登上全國第一，超越首都台北市、以及縣市長施政滿意度四連霸5星首長、《天下雜誌》2020幸福城市大調查評比。亮眼成果都歸功於新竹市政府團隊。