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大陸 大陸焦點 特派現場

葉倫抵達北京訪問　陸學界：能否達成預期效果取決於美方誠意

▲▼葉倫訪問中國 。（圖／翻攝自玉淵潭天）

▲葉倫訪問中國 。（圖／翻攝自玉淵潭天）

記者鄭思楠／綜合報導

美國財政部長葉倫6日下午乘機抵達北京，這是近一個月來美國政府高級官員第二次訪問北京。陸官媒採訪多名大陸學者6日直言，此次葉倫訪華是否能達成預期的效果，取決於美方是否抱有誠意，取決於美方的實際行動。

據陸官媒《環球時報》發表文章指出，就在葉倫訪華前夕，中方3日公布了對鎵、鍺相關物項實施出口管制的措施，被認為是對美西方升級對中國半導體行業打壓的反擊。

與此同時，《華爾街日報》稱，美方正考慮針對面向中國的人工智慧（AI）芯片出口實施新的限制。大陸商務部發言人束玨婷6日表示，美方的做法，不僅損害中國企業正當權益，也將嚴重影響眾多國家和地區的利益，阻礙全球科技交流和經貿合作，終將反噬自身。

中國國際問題研究院美國研究所所長沈雅梅6日表示，葉倫此次訪華不是一次孤立的訪問，它是中美互動中一系列動作的其中一個環節。不到一個月前，美國國務卿布林肯訪華，相當於從政治外交層面把兩國的關係交往打開了一個局面，而葉倫的訪華可能從經濟層面開拓更多具體的合作領域。

▲▼葉倫訪問中國 。（圖／翻攝自玉淵潭天）

▲葉倫抵京下飛機時被提醒看天上彩虹 。（圖／翻攝自玉淵潭天）

她說，相當長一段時間以來，受到美方挑起的一系列負面事件的影響，中美在經濟等務實領域的合作有所停頓，這對雙方和世界都不利。實際上，中美在經濟領域的合作空間非常大。中國的市場吸引力很強，與中國合作也有利於促進美國的就業及遏制通脹。不過，由於美國政府把經濟議題政治化、泛安全化，並且在高科技領域對中國不斷加強圍堵打壓，人為制造了經濟對話的障礙。

中國外交學院教授李海東6日稱，中方希望此次葉倫訪華取得成果，希望中美經濟實現互利共贏。葉倫訪華過程中，中美之間的合作能否實現、實現多少，很大程度上取決於美方的行動。如果美方繼續以彌漫在經濟、金融等議題中的政治化和泛安全化觀念，來處理對華政策和中美關係的話，怎麼可能會有成果呢？

李海東說，從中方角度而言，實現中美務實合作存在窗口期，窗口期能否被充分利用，關鍵看美方能否在對華政策中拋棄偏見，拋棄謬誤，採取務實理性、負責任的態度，否則任何形式的窗口期都會被浪費掉。中方始終希望中美之間能夠及時相向而行，止跌企穩，但從美方目前的表現看，距離中方的期望還有很長距離。

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