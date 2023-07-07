19歲失蹤男大生被情敵電鋸分屍　屍塊丟棄河中「斷頭還未找到」

▲前景看好的19歲足球員突然遭到殺害。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西19歲足球員雨果(Hugo Vinicius Skulny Pedrosa)近來在巴拉圭邊境城市Pindoty Porã參加派對後突然失蹤，後來被人發現分屍丟棄在河中，警方找回其散落的臀部、大腿與軀體，爸爸是透過其身上的紋身才指認出身分。

當地媒體報導，19歲男大生雨果於上月26日失蹤，當天他前去參加一個派對活動後沒有回家，後來部分遺體在伊瓜特米河(Iguatemi River)中發現，但是沒有找到頭部。

調查發現，雨果在離開派對後，曾前往21歲前女友露比亞(Rubia de Oliver)家中，警方後來在露比亞家中發現血跡，將涉嫌重大的19歲男子達尼洛(Danilo Alves Vieira da Silva)逮捕。

▲雨果因為涉入三角戀情，而被情敵達尼洛（右）殺害。（圖／翻攝自Facebook）

露比亞向警方坦承，她於2019年至2020年期間和雨果約會，分手後2人也經常見面並且發生性關係，事發當天她和現任男友達尼洛躺在床上時，雨果突然闖進屋內，結果2人發生爭執，雨果遭到達尼洛開槍射殺，達尼洛後來開車把屍體帶走。

露比亞因為生命遭到達尼洛威脅，所以不敢主動報案，後來是在媽媽的陪同下才向警方自首。警方表示，驗屍發現死者身上中了3槍，遭凶嫌使用電鋸等工具分屍，目前未找到受害者頭部，案件仍在調查中。