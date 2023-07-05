戀童男將「12歲女童塞行李箱」拖回家性侵！　監視器畫面曝光

▲比塔爾將12歲女童塞進行李箱拖回家性侵。（圖／翻攝自推特）
記者張方瑀／綜合報導
巴西一名12歲女童在上學途中遭綁架，對方將她硬塞進行李箱後拖回家中，警方進入兇嫌家中時，女童雙腳還被銬在床上，同時在兇手家中搜出電擊槍、攝影機和色情用品。
根據《太陽報》報導，巴西盧齊阿尼亞（Luziania）一名12歲女童6月28日上學途中遭42歲的比塔爾（Daniel Moraes Bittar）綁架，從曝光的監視器畫面可以看到，比塔爾將昏迷的女童塞進行李箱後，用一塊布掩蓋，再將行李箱拖回公寓住處。
Pedófilo chegou ao prédio onde mora com menina de 12 anos dentro de mala.— Pavão Misterious???????? (@misteriouspavao) June 29, 2023
Câmeras de segurança flagraram Daniel Moraes Bittar ao chegar em casa, na Asa Norte, por volta das 14h dessa 4ª feira, carregando uma mala. pic.twitter.com/fFWNw51SvA
警方獲報後隨即展開調查，接著在當天晚上11時30分左右，前往比塔爾的住家。從警方公開的密錄器畫面顯示，警方詢問比塔爾，女童是否在他家，起初比塔爾語無倫次地回應，最後坦承女童就在家中，而他辯稱自己還未對女童做任何事。
警方進入屋中發現，比塔爾家中還有另一名23歲女子維埃拉（Gesielly Souza Vieira），而她負責用氯仿（Chloroform）將女童迷昏，再將其放入汽車後座。女童被發現時，就躺在比塔爾家中的床上，雙腳還被銬住，另外警方也在其家中搜出電擊槍、攝影機和色情用品。
比塔爾人贓俱獲被當場逮捕，而他所任職的巴西銀行（Banco de Brasilia）也在第二天立刻將其開除；目前警方還在進行訊問，調查是否還有其他受害者。
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