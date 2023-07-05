戀童男將「12歲女童塞行李箱」拖回家性侵！　監視器畫面曝光

▲比塔爾將12歲女童塞進行李箱拖回家性侵。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名12歲女童在上學途中遭綁架，對方將她硬塞進行李箱後拖回家中，警方進入兇嫌家中時，女童雙腳還被銬在床上，同時在兇手家中搜出電擊槍、攝影機和色情用品。

根據《太陽報》報導，巴西盧齊阿尼亞（Luziania）一名12歲女童6月28日上學途中遭42歲的比塔爾（Daniel Moraes Bittar）綁架，從曝光的監視器畫面可以看到，比塔爾將昏迷的女童塞進行李箱後，用一塊布掩蓋，再將行李箱拖回公寓住處。

Pedófilo chegou ao prédio onde mora com menina de 12 anos dentro de mala.



Câmeras de segurança flagraram Daniel Moraes Bittar ao chegar em casa, na Asa Norte, por volta das 14h dessa 4ª feira, carregando uma mala. pic.twitter.com/fFWNw51SvA — Pavão Misterious???????? (@misteriouspavao) June 29, 2023

警方獲報後隨即展開調查，接著在當天晚上11時30分左右，前往比塔爾的住家。從警方公開的密錄器畫面顯示，警方詢問比塔爾，女童是否在他家，起初比塔爾語無倫次地回應，最後坦承女童就在家中，而他辯稱自己還未對女童做任何事。

警方進入屋中發現，比塔爾家中還有另一名23歲女子維埃拉（Gesielly Souza Vieira），而她負責用氯仿（Chloroform）將女童迷昏，再將其放入汽車後座。女童被發現時，就躺在比塔爾家中的床上，雙腳還被銬住，另外警方也在其家中搜出電擊槍、攝影機和色情用品。

比塔爾人贓俱獲被當場逮捕，而他所任職的巴西銀行（Banco de Brasilia）也在第二天立刻將其開除；目前警方還在進行訊問，調查是否還有其他受害者。