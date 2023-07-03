下課後脫衣！小學老師「性感調教」露出內在美　家長一看好激動

▲42歲小學老師下課後，脫衣拍攝性感影像當作兼差。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

巴西一名42歲在一所小學擔任生物老師的阿比蘭提思（Rosana dos Reis Abrantes），近日被家長投訴，她在下課後脫衣，拍攝性感淫穢影像，有部分家長看到她的社群平台後，感到相當憤怒，拳頭硬到不行，並向聖埃斯皮里圖州的文教科組織倫理委員會（Ethics Committee of the Federal Institute of Education, Science, and Technology of Espirito Santo, IFES）報告。

據英國《每日星報》報導，阿比蘭提思在當地一所小學，擔任6年級學生的生物老師，不過近日她被家長發現，阿比蘭提思有經營一個名為「prof_biosexy」的推特平台，上面滿滿的都是阿比蘭提思性感照，而且當中有不少性暗示、挑逗意味十足的影像，另外阿比蘭提思也在Only Fans平台販售性感影像。據悉阿比蘭提思利用課後時間，兼差經營性感平台，而且她的兼差收入，竟然有老師正職的20%薪水，相當可觀。

報導指出，有部分家長發現阿比蘭提思的「另一面」之後，認為相當不妥，於是一狀報上IFES，希望相關當為能對阿比蘭提思做出處置。阿比蘭提思則說，自己第一時間聽聞有人反對她的兼差時，她就立刻到倫理委員會說明。她更強調，自己並沒有拍攝任何完全裸露的影像及色情影片，並稱自己拍攝的都是挑逗意味濃厚的影像「在神秘中創造性感」，例如她會拍攝教師系列，其影像幾乎都是她穿著老師的套裝，讓內在美露出，製造引人遐想的感覺，滿足部分癖好者。

其實阿比蘭提思的背景相當狂，本身有取得聖埃斯皮里圖州聯邦大學（Federal University of Espirito Santo）動物生物學博士學位，同時也是兩個女兒的媽。阿比蘭提思說，她在去年8月開始拍攝影感影像，去年9月正式「出道」，雖然曾經有同事警告她要小心，最好把相關網站刪掉，避免惹麻煩，但阿比蘭提思仍然堅持繼續拍攝。

阿比蘭提思也說，自己有過一段婚姻，但原本跟丈夫的關係就不好，結果拍攝性感影像後，加速兩人的惡劣關係，後來走上離婚之路。另外報導指出，IFES表示，目前該單位已經收到關於阿比蘭提思的投訴，正依照程序進行調查與處理，但由於目前調查進度屬於「初期階段」，因此還不能透露太多調查細節。





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