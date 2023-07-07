美容美髮業「反服貿」　公會理事長：若強行通過會串連全台業者抗爭

▲美容美髮業者至立院陳情並向各黨團表達反服貿心聲。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜日前拋出「重啟服貿」議題，引起議論。有大批美容美髮業者7日至立院陳情，表達反服貿心聲，民進黨團、民眾黨團到場接受陳情書，美容同業公會理事長陳德生表示，服貿對基層業者衝擊太大，若強行通過服貿的話，會串連全台四萬多家業者一起抗爭。

根據陳情書內容，美容業者2016 年有高達38820家，2022年薪資成長幅度達到6.42%，業者憂心，若貿然開放將產生衝擊。對消費者有潛在危害，本土產業也嚴重衝擊。

陳情書內容指出，中國青年失業率飆高，高達1158萬名大學畢業生離開學校面臨求職挑戰，16至24歲青年失業率達到創紀錄的20.8%，大量應屆畢業生湧入市場。現在柯文哲又主張台灣開放服貿，讓台灣青年瞬間多了1千多萬個競爭者，不僅衝擊就業市場，屆時低價競爭瓜分市場、黑心產品入台危害人民健康、吸乾台灣人才、技術「回流」中國，都是我們害怕擔心的。

美髮業者廖先生表示，服貿協定確實帶來市場開放，允許中國美髮品牌跟美髮師進入台灣市場，無疑對本土美髮業者造成更大壓力，業者可以接受國際間美髮交流，但台灣美髮市場就是這麼飽和，若開放會壓縮未來年輕人的機會，希望政治人物更重視美髮產業，而不是毫無緣由的開放服貿協議。

廖先生指出，從業人員靠自己的雙手跟技術走到現在，現在大環境對美髮業者非常辛苦，未來執政者扮演重要角色，希望政府投入更多資源給美髮業，包含品牌建設、教育資源以及市場推廣。

廖先生表示，他們需要的是良性競爭環境，台灣美髮業者是小本經營，大陸則是大規模經濟體，假使來台削價競爭甚至黑心商品的上市，無疑對台灣造成很大傷害。

理事長陳德生表示，我國是純正的美容業，怕重啟服貿後，不僅要面臨競爭，1個老闆帶兩個經理就來台灣開業，這幾年假觀光真賣淫的太多，擔憂這行業被染黃，美容院全台四萬多家，若強行通過服貿的話，會串連全台業者一起來抗爭。

民進黨團書記長莊瑞雄到場接受業者陳情書，他表示，民進黨團跟民眾黨團接受團體陳情、聽到青年朋友的心聲，102年8月公聽會時，當時業者的陳情內容就擔憂產業衝擊，在雙北就幾萬家美容美髮業者，如果服貿開放，那個衝擊業界都無法接受。

莊瑞雄指出，當時的行政院長江宜樺還道歉，說政府對服貿評估不夠仔細，今天也聽到業者說，若貿然重啟服貿對美髮界衝擊很大，公聽會內容也提到，若台灣開美髮業後，老闆放一隻五星旗、統一文宣也不知道怎麼辦。

莊瑞雄表示，業者的聲音民進黨聽到了，對於服貿議題，民進黨態度非常堅定，服貿要看跟誰簽，以目前階段，實在沒有空間跟中國簽訂服貿，但若跟歐美各國簽訂，搞不好年輕朋友會覺得老闆是外商，但對一個敵對國家貿然開放市場，對台灣年輕朋友跟小本經營店家衝擊太大，民進黨會跟業者站在相同立場、絕不退縮。

陳情書全文：

反對重啟服貿

柯文哲、侯友宜總統候選人，你們現在喊的要跟中國簽服貿這個政策中，美髮和其他美容服務業首當其衝！包括美髮院、理髮院、髮廊、指甲彩繪、美容沙龍、護膚坊、美體SPA館、美體雕塑、瘦身美容機構等，2016 年有高達38820家，2022年薪資成長幅度達到6.42%，貿然開放將產生衝擊。對消費者有潛在危害，本土產業也嚴重衝擊。

美容美髮業將受重大街擊

美容美髮的從業人員有些多來自較弱勢的單親家庭、新住民家庭，一旦開放，將會更嚴重壓縮其生存空間，並且製造新的社會問題，低價競爭瓜分市場、黑心產品入台危害人民健康、吸乾台灣人才、技術「回流」中國，都是我們害怕擔心的。

搶咱們青年頭路

中國青年失業率飆高，高達1158萬名大學畢業生離開學校面臨求職挑戰，16至24歲青年失業率達到創紀錄的20.8%，大量應屆畢業生湧入市場。現在柯文哲又主張台灣開放服貿，讓台灣青年瞬間多了1千多萬個競爭者，加上美容美髮業提供很多「畢業即就業」的就業機會，2021年高中美容造型群畢業生数僅 718人，如果我們開放美容美髮服務產業，台灣年輕人勢必全軍覆沒，遭受重大衝擊，將會造成年輕人沒有工作可做。