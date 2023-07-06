上節目稱「柯文哲見40藍小雞」惹議　蕭敬嚴澄清：民眾黨在分化藍營

▲國民黨發言人蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／新北報導

國民黨發言人蕭敬嚴在節目上爆料指出，民眾黨主席柯文哲近日已和40多位藍營參選人們見面，甚至有些小雞是主動拜會，不過黨中央都知情；此言論引發藍營人士認為，應查證再講。對此，蕭敬嚴表示，民眾黨與柯文哲應該正面回答有沒有與國民黨的小雞會面，柯文哲自己說「不一定要選總統到底」、「自己是為了顧民眾黨的政黨票」，應該要向民眾黨的支持者清楚交代，否則就是在欺騙支持者的感情。

關於蕭敬嚴昨日在三立政論節目前進新台灣談到，柯文哲私下與藍小雞會面時，自稱已拜會國民黨內40多位小雞。但此言論引發立委參選人游淑慧：「同黨的我覺得可以查證一下再講會比較好，否則的話其實一直淪於說，為自己黨內人說的話去解釋，其實滿辛苦的」。

蕭敬嚴說明，實際情況是，柯文哲近期私下透過一些家長人面廣的台北市議員安排，與國民黨的立委提名參選人會面。柯文哲在會面時，自稱與藍營40多位小雞見過面，還提及自己「不一定要選總統到底」、「自己是為了顧民眾黨的政黨票」。

蕭敬嚴認為，柯文哲的目的在於分化國民黨的小雞，以及測試自己的支持度。至於是否有如柯文哲所自稱「已與40多位小雞會面」，有鑒於柯文哲過往的發言經驗，大家應該要去問柯文哲是否有膨風之嫌。

蕭敬嚴提到，在他昨日於節目做出該發言後，第一時間跳出來反應最大的正是民眾黨，似乎像是做了偷偷摸摸的事情被發現而氣急敗壞。民眾黨與柯文哲應該正面回答的是，有沒有與國民黨的小雞會面？自己有沒有提到已經見過40多位小雞？最重要的是，柯文哲自己說「不一定要選總統到底」、「自己是為了顧民眾黨的政黨票」，應該要向民眾黨的支持者清楚交代！否則就是在欺騙支持者的感情。

蕭敬嚴強調，國民黨已經依黨內程序通過徵召侯友宜為總統候選人，中常會並通過2024大選黨員行為規範，明定黨員應全力協助本黨提名參選同志當選。相信全黨上下一定會堅定信念，團結一致，不會中了外人的分化之計。

