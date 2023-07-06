金溥聰效應來了？　TPOC最新數據：侯友宜連六天網路聲量第一

▲前國安會秘書長金溥聰擔任侯友宜競辦執行長。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜邀請前國安會秘書長金溥聰加入其競選團隊，擔任代表「總操盤手」執行長一職；但在金溥聰加入團隊後，侯友宜民調仍為「老三」，遭外界懷疑是「金小刀生鏽了」。然而，根據TPOC台灣議題研究中心6日公布網路輿情數據資料顯示，金溥聰加入團隊後，侯友宜開始主動拋出重啟核四、九二共識等議題，連續6天網路聲量排名第一。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集6月24日至7月5日之間，侯友宜與民進黨總統參選人賴清德、台灣民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘等人的網路輿情走勢。

根據結果顯示，金溥聰在加入侯友宜競辦前，侯的網路聲量低靡，反而是柯文哲、賴清德關注度較高，但在侯友宜找來金溥聰為其操刀選戰後，侯友宜開始主動拋出議題，包括重啟核四、支持「合乎中華民國憲法的九二共識」、恢復四個月義務役役期，這些議題讓侯友宜連續6天網路聲量排名第一。

中心指出，從7月到現在，侯友宜累積13.6萬則聲量，超過柯文哲的7.7萬則、賴清德的6萬則、郭台銘的4.7萬則；聲量比例部分，侯友宜42％、柯文哲24％、賴清德19％、郭台銘15％，若單看總體聲量，金溥聰為侯友宜在聲量上加分不少。

▼前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長後，侯友宜連六天聲量第一。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）



中心也分析，侯友宜7月開始在藍營網路社群中被討論的內容，結果顯示，約有4成左右的聲量是在幫侯友宜及國民黨加油，其餘負面批評則約6成，金溥聰效應是否能有效拉抬侯友宜的聲勢，甚至進一步爭取藍營認同，仍有待觀察。