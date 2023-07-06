黃國昌擁種菜畸零地？　段宜康諷：菜可能種在房子裡

▲前立委黃國昌晚間開直播反擊。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

時力前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢將於7月16日舉辦「公平正義救台灣」活動。近期黃頻遭質疑，名下登記有23筆土地與房產，但黃澄清那全部是種菜的畸零地，6日晚間也開直播澄清；然而，新系前立委段宜康6日晚間連續透過臉書發文諷刺說，地號都連在一起，不知道為什麼買農地？畸零地在哪裡？菜可能種在房子裡。

黃國昌近期澄清，他根本沒有8間房子，財產登記的8筆建物，其實是2間房子，其中1間是他與父母住了幾十年的家，另1間是結婚時買在板橋的20多坪店面，目前是妻子的娘家在使用，而這兩間房子的基地，在財產申報上就另外再占了6筆地號的土地。

不過，段宜康今晚兩度透過臉書暗諷，「其實地號都連在一起，根本不是畸零地，也沒有種菜呀」。

段宜康解釋，其實不複雜，汐止白雲段7個地號和板橋港仔嘴1個地號，都是建物底下的土地；新竹竹東3個地號，合計9百多坪沒有耕作的農地，3塊農地相連。段詢問，「不知道為什麼買農地？」他並指，宜蘭三星1個地號，3百多坪末耕作的農地；汐止水源段的3個地號，相隣的保護區土地，合計約4百坪。

段宜康質疑，「1個地號是阿公阿嬤贈與孫兒，2個地號是（黃國昌）他自己買入，畸零地在哪裡？菜可能種在房子裡」。