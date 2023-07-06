推動高齡友善城市　歸仁地政辦土地長照2.0關懷活動

▲台南市歸仁地政社區巡迴講座列車，今年自7月起開跑了，主題為「土地長照2.0 關懷永續活動」，提供主動式的地政關懷服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為貫徹台南市長黃偉哲打造台南成為優質宜居環境，歸仁地政社區巡迴講座列車今年自7月起開跑了，主題為「土地長照2.0 關懷永續活動」，提供主動式的地政關懷服務。

歸仁地政所指出，特別針對轄區內高齡、遠途及交通不便的鄉親進行土地繼承、土地使用、買賣及實價登錄等解說與宣導服務。此外，為落實財產繼承性別平權及CEDAW議題，活動中透過紅布條及海報向民眾解說「消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)」，強化民眾性別平等意識。

台南市地政局長陳淑美表示，台灣面臨嚴重高齡少子的人口結構變遷，整體社會正在快速的老化當中，台灣將提早在2025年邁入超高齡社會。因此，地政業務配合在地化高齡人口結構規劃業務需求、量身打造符合民眾實務性之服務，係地政機關因應台灣少子高齡化趨勢的變革模式之一，期望透過土地長照2.0主動式的關懷服務，讓更多因交通或行動不便外出的偏鄉高齡長者，能透過此活動與地政人員面對面的交流與提問，增進高齡長者與社會連結力，打造樂活高齡城市，以落實黃偉哲市長推動高齡友善政策，達到地政有愛，高齡服務無礙的目的。

歸仁地政首站於7月6日來到龍崎區土崎里活動中心，由楊文松主任親自解說日常會遇到的地政相關問題，例如不分性別皆可繼承、以及實價登錄如何查詢等，並以有獎徵答方式和高齡鄉親互動，反應熱烈。歸仁地政並宣導非都市土地要合法使用，如於農業用地興建有固定基礎設施之農業設施，應先洽當地區公所或相關機關詢問並提出申請，以免因違規使用而遭受處罰。後續將於7月12日、21日及8月8日分別前往龍崎區崎頂社區照顧關懷據點、牛埔里活動中心及石????里活動中心舉動3場宣導服務，歡迎鄉親踴躍參加。

歸仁地政楊文松主任指出，根據台南市社會局統計，台南市有2983位獨居長者，其中仁德區、歸仁區、關廟區及龍崎區，有130位長者，佔全市4％。「土地長照2.0」關懷永續活動是地政事務所年度規劃的下鄉宣導活動，結合在地里辦公室、社區關懷據點及活動中心等高齡長者聚集點，將地政服務與社區組織進行資源連結，有效拉近公部門與民眾的距離，縮短服務遞送的時程，讓偏鄉獨居長者到鄰近的社區關懷據點參加活動，保持社交，活得更充實。

詳細行程請至歸仁地政臉書網站（https://www.facebook.com/GUEIREN.LAND）查詢或致電06-3308377轉601洽詢。