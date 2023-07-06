　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

推動高齡友善城市　歸仁地政辦土地長照2.0關懷活動

▲台南市歸仁地政社區巡迴講座列車，今年自7月起開跑了，主題為「土地長照2.0 關懷永續活動」，提供主動式的地政關懷服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁地政社區巡迴講座列車，今年自7月起開跑了，主題為「土地長照2.0 關懷永續活動」，提供主動式的地政關懷服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為貫徹台南市長黃偉哲打造台南成為優質宜居環境，歸仁地政社區巡迴講座列車今年自7月起開跑了，主題為「土地長照2.0 關懷永續活動」，提供主動式的地政關懷服務。

歸仁地政所指出，特別針對轄區內高齡、遠途及交通不便的鄉親進行土地繼承、土地使用、買賣及實價登錄等解說與宣導服務。此外，為落實財產繼承性別平權及CEDAW議題，活動中透過紅布條及海報向民眾解說「消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)」，強化民眾性別平等意識。

台南市地政局長陳淑美表示，台灣面臨嚴重高齡少子的人口結構變遷，整體社會正在快速的老化當中，台灣將提早在2025年邁入超高齡社會。因此，地政業務配合在地化高齡人口結構規劃業務需求、量身打造符合民眾實務性之服務，係地政機關因應台灣少子高齡化趨勢的變革模式之一，期望透過土地長照2.0主動式的關懷服務，讓更多因交通或行動不便外出的偏鄉高齡長者，能透過此活動與地政人員面對面的交流與提問，增進高齡長者與社會連結力，打造樂活高齡城市，以落實黃偉哲市長推動高齡友善政策，達到地政有愛，高齡服務無礙的目的。

▲台南市歸仁地政社區巡迴講座列車，今年自7月起開跑了，主題為「土地長照2.0 關懷永續活動」，提供主動式的地政關懷服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁地政首站於7月6日來到龍崎區土崎里活動中心，由楊文松主任親自解說日常會遇到的地政相關問題，例如不分性別皆可繼承、以及實價登錄如何查詢等，並以有獎徵答方式和高齡鄉親互動，反應熱烈。歸仁地政並宣導非都市土地要合法使用，如於農業用地興建有固定基礎設施之農業設施，應先洽當地區公所或相關機關詢問並提出申請，以免因違規使用而遭受處罰。後續將於7月12日、21日及8月8日分別前往龍崎區崎頂社區照顧關懷據點、牛埔里活動中心及石????里活動中心舉動3場宣導服務，歡迎鄉親踴躍參加。

▲台南市歸仁地政社區巡迴講座列車，今年自7月起開跑了，主題為「土地長照2.0 關懷永續活動」，提供主動式的地政關懷服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁地政楊文松主任指出，根據台南市社會局統計，台南市有2983位獨居長者，其中仁德區、歸仁區、關廟區及龍崎區，有130位長者，佔全市4％。「土地長照2.0」關懷永續活動是地政事務所年度規劃的下鄉宣導活動，結合在地里辦公室、社區關懷據點及活動中心等高齡長者聚集點，將地政服務與社區組織進行資源連結，有效拉近公部門與民眾的距離，縮短服務遞送的時程，讓偏鄉獨居長者到鄰近的社區關懷據點參加活動，保持社交，活得更充實。

詳細行程請至歸仁地政臉書網站（https://www.facebook.com/GUEIREN.LAND）查詢或致電06-3308377轉601洽詢。

ET快訊
她控PLG裁判「要求撫摸私密處」　被拽上床：出去就封殺你
連4天全台像火烤！17縣市「高溫警報」最熱範圍曝
快訊／性騷啦啦隊長　周崇偉認了！親發聲
快訊／李玟老公首發聲！
快訊／藝術家涉性侵13歲少女　節目被停！
快訊／新北18歲員工切肉　手指遭截斷「大噴血」　
王仁甫救火黃子佼節目！　私下互動全說了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

進入登革熱流行季　桃園衛生局籲返國者留意健康狀況

新竹市警三分局成立「打詐里長隊」　防詐識詐延伸最基層

池上警連線消防員CPR　救回「口吐白沫癱躺床上」獨居長者

推動高齡友善城市　歸仁地政辦土地長照2.0關懷活動

台東民防中隊顧問團　結合暖心企業捐警用應勤裝備

基隆推「城市代客泊車」服務　謝國樑：9月起假日試營運

第2屆「雲林國際街舞盛典」7／29登場　即日起報名

南警查獲越南觀光逾期女子 掃蕩出租大樓抓「豬仔」

才獲金曲最佳客家專輯　顏志文分享歌謠創作…為家鄉寫首歌

噪音管制法新規範7／1上路　特定情況違法直接開罰3600

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

李玟曾上《聲林》露開朗笑聲　永遠記得Coco姐的親切！

進入登革熱流行季　桃園衛生局籲返國者留意健康狀況

新竹市警三分局成立「打詐里長隊」　防詐識詐延伸最基層

池上警連線消防員CPR　救回「口吐白沫癱躺床上」獨居長者

推動高齡友善城市　歸仁地政辦土地長照2.0關懷活動

台東民防中隊顧問團　結合暖心企業捐警用應勤裝備

基隆推「城市代客泊車」服務　謝國樑：9月起假日試營運

第2屆「雲林國際街舞盛典」7／29登場　即日起報名

南警查獲越南觀光逾期女子 掃蕩出租大樓抓「豬仔」

才獲金曲最佳客家專輯　顏志文分享歌謠創作…為家鄉寫首歌

噪音管制法新規範7／1上路　特定情況違法直接開罰3600

打房連環拳恐傷及無辜　內行怕「亂拳打死老師傅」

PLG裁判也涉性騷？聯盟回應：還在了解中

喝「氣泡水」踩雷超傷牙！醫教你「安全喝3原則」：別含嘴裡

她控PLG裁判「要求撫摸私密處」　被拽上床：出去就封殺你

AIT美國國慶酒會今晚登場　賴清德、柯文哲、侯友宜將出席

占卜／他人眼中　我散發著「什麼獨特的氣場」？

夏天熱到爆汗還是瘦不了？營養師破解減肥三迷思　

宋晟睿開轟3安猛打　中信二軍13比1痛宰樂天二軍

疑似被放入浴劑！　奈良河川整條變「詭異螢光綠」

侯友宜批賴清德「和平四支柱」無新意　綠反問：侯不支持強化國防？

博美咬破爸內褲「強制通風」　媽英、台語流利切換逼問牠

地方熱門新聞

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

路上遇見山羌和水鹿　動保處教一秒分辨

屏東移除綠鬛蜥逾5萬隻　農業處籲民眾發現通報

山友登馬崙山　墜數百米山谷亡

淡北道路開標傳捷報　有望今年如期開工

民批高雄登革熱「強制噴藥」　市府回應

「基隆鬼廟」治安問題　謝國樑指示對症下藥

南警查獲越南觀光逾期女子

花蓮夏雪芒果上市　新品種蜜雪一樣好吃

台南芒果上架全聯通路！

撿到手機「無法送派出所」　失主請員警陪同領回

南警寧靜專案科技執法地點公布

雲林登革熱一例出現在斗六市　個案有荷苞旅遊史

清潔隊員僅15歲　環保局：監護人須簽文件

更多熱門

相關新聞

響應新北市機車安全月　里長結合路老師宣導道安

響應新北市機車安全月　里長結合路老師宣導道安

為加強防制機車事故與高齡者交通安全，新北市訂定每年7、8月為機車安全月。新北市政府社會局、板橋區公所與廣德里辦公處，結合交通部補助村里長與路老師合作宣導高齡交通安全計畫，今（5日）在板橋廣德里銀髮俱樂部辦理「高齡者交通安全暨響應機車安全月宣導」，強化高齡者騎乘機車及行人的道安認知與觀念。

16歲柴有甜甜圈尾巴　整顆黏背上

16歲柴有甜甜圈尾巴　整顆黏背上

花東首例　高齡男植電子耳重獲新「聲」

花東首例　高齡男植電子耳重獲新「聲」

雲嘉南分署表揚愛用高齡勞動力的企業

雲嘉南分署表揚愛用高齡勞動力的企業

台南歸仁轎車追撞　騎士送醫不治

台南歸仁轎車追撞　騎士送醫不治

關鍵字：

高齡友善城市歸仁地政

讀者迴響

熱門新聞

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

獨／李玟「原本7月要離婚」　好友痛揭心碎內幕：她太愛了！

獨／李玟半年前罹患乳癌！　獨自動刀抗癌「老公卻在外旅遊」

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

小S深夜哭了：我真的好難過！

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟告別式時間曝光！　親姊痛心「遺體將被解剖」原因

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面