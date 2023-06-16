行走的知識博物館！ 雲嘉南分署表揚愛用高齡勞動力的企業

▲勞動力發展署雲嘉南分署頒贈感謝狀給轄區內31家在計畫期滿3個月後，仍繼續留用高齡者的事業單業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

超高齡社會即將來臨，進用中高齡及高齡工作者已成為未來趨勢，勞動部近年推出的「繼續僱用高齡者補助計畫」，就是要鼓勵企業繼續僱用當年度將滿65歲的員工，每僱用一位達6個月即可開始申請補助，請越久補越多，最長可領18個月，最高可獲25萬8000元的補助！

勞動力發展署雲嘉南分署16日在台南文化創意產業園區辦理「繼續僱用高齡者補助計畫事業單位頒獎交流會暨淺談《中高齡者及高齡者就業促進法》」，會中除頒贈感謝狀給轄區內31家在計畫期滿3個月後，仍繼續留用高齡者的事業單業，並邀請坤德五金工業進行用人心得分享，樹立學習典範！

雲嘉南分署副分署長許慧香表示，分署執行「繼續僱用高齡者補助計畫」近3年已補助187家事業單位、幫助278位屆退高齡者繼續延續職涯，１６日除頒贈感謝狀給７家代表受贈單位，包括坤德五金工業、台灣中華日報社（股）公司、東竹國際紡織（股）公司、亞洲航空（股）公司、東陽實業（股）公司、愛斯邁創意有限公司及盛榮興企業有限公司，也安排專業勞動法律講師，針對中高齡及高齡者就業促進法、勞工職業災害保險及保護法重點及實際案例，現場進行交流分享。

坤德五金工業會計蔡安琦也代表公司進行經驗分享，她表示銀世代族群具有可靠、具責任感及優秀的配合度，因為坤德是五金家具的製造商，2021年時剛好有一位開發課經理已屆退休年齡，但是他擁有精密的技術及經驗，宛如「行走的產品知識博物館」，舉凡新產品開發、CAD製圖或是產品定價等都駕輕就熟，公司惜材希望他繼續留下來，因此向分署申請該計畫，即使現在18個月的補助已經結束，仍持續聘用他，未來希望能讓技術青銀傳承，也展現員工的自我價值，達到勞僱雙贏的局面。

許慧香補充，企業只要繼續僱用當年度滿65歲員工達30％，以不低於原有薪資並繼續僱用達6個月以上，前6個月每人每月可獲1萬3000元補助，第7至18個月可獲1萬5000元，合計最高可獲25萬8000元的補助，有興趣的事業單位請一定要先向轄區的就業中心提出申請，有相關疑問可撥打分署06-6985945轉1141洽詢！