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花東第一例！「高齡人工電子耳」植耳蝸　72歲男重獲新「聲」

▲耳鼻喉科副主任周昱甫說，高齡人工電子耳植入的黃金期為完全失聰5年內。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

耳鼻喉科副主任周昱甫說，高齡人工電子耳植入的黃金期為完全失聰5年內。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

72歲的王先生，20多年前因病失去左耳聽力，去年底又因右耳中風，造成重度聽力損失，經過治療效果不佳，且裝了助聽器也無法獲得改善，在花蓮慈濟醫院耳鼻喉科副主任周昱甫的建議下，成為花東第一例「高齡人工電子耳」植入病人；重獲新「聲」讓王先生非常滿意。

人工電子耳手術在台灣發展至少30年，周昱甫副主任表示，如今可透過微創手術把電極植入到內耳蝸裡，將聲音的訊號轉換成電訊號，越過內耳刺激耳蝸裡的聽神經，來傳送聲音訊號，讓病人能重新找回聽力。

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隨著年紀增長，器官逐漸老化，「聽不到、聽不清」是不少長者遇到的問題，周昱甫副主任表示，一般助聽器是將聲音放大，但是對於重度聽損及聽力嚴重退化的人來說，聲音辨識能力仍然不佳，這時可以考慮植入人工電子耳改善聽力。

▲耳鼻喉科副主任周昱甫說，高齡人工電子耳植入的黃金期為完全失聰5年內。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

周昱甫副主任表示，對於重度聽損及聽力嚴重退化的人，可以考慮植入人工電子耳改善聽力。

高齡人工電子耳植入的黃金期為完全失聰5年內。周昱甫副主任說，完全聽不到聲音的情況下，聽神經沒有聲音的刺激，就會開始退化，若是超過5年再植入，已嚴重退化的聽神經，接收聲音的能力就有限。

人工電子耳器材費用昂貴，對王先生來說是沉重的負擔，經評估以及慈濟醫療財團法人的專案補助，王先生在重度聽力損失幾個月內，順利植入人工電子耳，且在機器開啟的第一天，不只能聽見，還能分辨7成的聲音，讓王先生很開心，不用再為聽不見而困擾。

早期的人工電子耳植入以治療先天性聽力障礙的孩子為主，孩子聽不見不僅無法說話，腦部的語言區發育不起來，就沒有口語功能，導致孩子又聾又啞，所以最佳植入時期為3歲前，且18歲以下重度聽損孩童的人工電子耳植入，從2017年7月就納入健保給付，今年7月起健保署將放寬給付範圍，從單側擴大到雙側，可減輕家長經濟負擔，周昱甫醫師說，但若是先天性聽損的青少年或是成年人，就不建議裝人工電子耳，因為過了語言學習時期，即使聽得見聲音卻還是無法辨別，建議民眾若是聽力出現問題時，應盡早就醫檢查，找出病因，把握治療黃金期。
 

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