謝姓藝術家涉性侵節目被停！北藝中心聲明「零容忍」：中止執行

▲謝姓藝術家與北藝中心仍有節目製作合約，北藝中心今（6）日發出聲明喊卡中止執行。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

謝姓藝術家近來遭控，2000年涉嫌性侵13歲未成年的乾女兒，後續多次對其性侵及強拍裸照，種種惡行遭到各界撻伐。不過目前謝姓藝術家持續神隱，而他與台北表演藝中心合作的節目《NEXEN未來密碼》原預計今年12月重新上檔，但目前性侵一事尚未釐清，北藝中心也發出聲明表示，基於對性平事件「零容忍」及「三不：不隱匿、不包庇、不拖延」原則，將組成專案諮詢委員會，並中止執行所有相關事項。

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▲謝姓藝術家遭控性侵，他製作的節目《NEXEN未來密碼》也遭到中止。（圖／Facebook／NEXEN 未來密碼 - 浮光疊影劇場）

謝姓藝術家原訂去年9月為北藝中心製作開幕季節目《NEXEN未來密碼—浮光疊影劇場》，不過後來北藝中心公告表示「因Covid-19疫情之故，未能如期演出」。然而有內部參與成員爆料，其實當時是謝姓藝術家的溝通、執行等各方面狀況百出，造成副導、排助、舞監、舞台䛀計等多個單位都一再換人，也做不下去。

如今謝姓藝術家被梁姓女子發文指控，23年前他將年僅13歲的梁女收做乾女兒後，竟伸出狼爪，除了多次性侵，還強拍裸照、乳頭特寫，甚至討要陰毛等，並稱要摸她胸部才能和「最原始的宇宙做連結」。種種惡行讓許多網友看了痛罵，也紛紛聲援被害人。

北藝中心今（6）日發出聲明表示，由於《未來密碼》原計畫於2022年9月份首演，因Covid-19疫情之故，未能如期演出，而雙方之合作契約現仍存續；不過謝姓藝術家對遭控性侵一事尚未有公開回應，而北藝中心基於對性平事件「零容忍」及「三不：不隱匿、不包庇、不拖延」原則，將組成專案諮詢委員會，並中止執行所有與《未來密碼》相關之約定事項，亦已通知謝先生前往洽談合約相關事宜。

目前謝姓藝術家持續神隱，尚未出面對外說明及回應，北藝中心也聯繫不到人。有關合作，北藝聲明文也表示，「雙方之權利義務關係，及本製作之後續處理，將於完成相關法律程序後，再行對外說明。」而記者也嘗試聯繫謝姓藝術家，不過在本文截稿前尚未得到回應。

事實上，謝姓藝術家並非第一次遭指控性侵，只是當時沒有受害者現身說法。如今有曾經參與《未來密碼》的人員在臉書發文指出，有鑒於若有 #MeToo事件 流出，影響的往往是整個作品，因此劇組在當時曾向謝姓藝術家核對及求證過相關事件。

不過謝姓藝術家當時回應，「靠北藝術」對於性侵的指控是毀謗，事件也從未發生。並指稱當時沒有選擇回應，是就他過往的生命經驗，也曾經發生過被誣告上法院甚至上報，而媒體對於事件並未查證，就登在報紙上的言論也完全不符合事實。

謝姓藝術家當時指出，走過這一遭明白台灣媒體的生態，並不是發表聲明表態就能得到平反，還有可能招來更多惡意，所以只能採取法律途徑。他甚至拿出當時報紙的簡報、以及法律相關的文件來證明他的清白，讓當時的劇組選擇相信他。