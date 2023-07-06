曾答應女兒「一定報仇！」　母指名謝姓藝術家：該出來受死了

▲受害女的母親要謝男「出來受死」。（圖／翻攝自當事人Facebook）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名謝姓藝術家近日遭一篇 #MeToo文章指控，被害人描述自己13歲時被收做乾女兒，卻遭性侵及強拍裸照、乳頭特寫。事後受害者母親得知，怕繼父無法接受，求她隱瞞，但承諾一定會報仇。事隔23年，被害人鼓起勇氣揭發，母親也分享文章，Tag謝男「你該出來受死了！畜生」。

受害女子表示，自己第一次被性侵年僅13歲，才國小畢業。當時謝姓藝術家收她做乾女兒，稱為了讓她接受更好的國中教育，可以遷戶籍、住進他的小房間，不料這卻成了噩夢的開始。被害女起先遭性騷，後來就是性侵，一度每晚都不敢睡，熬夜和網友聊天，到學校才敢睡覺，導致上學期成績出來，一蹋糊塗的狀況被家人責罵。

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後續，她透過一位阿姨跟媽媽坦承此事，卻在第一時間遭到懷疑，甚至認為她是為成績差找藉口。不過，在她傷心地堅稱是實話時，母親有選擇相信，但仍希望對父親隱瞞此事，並稱「我一定會為妳報仇」，於是她就答應，暫時當做什麼事都沒發生。

至於為何會答應母親？被害女子透露，「我爸雖然是我和我大妹的繼父，但他對我們的關愛和付出，比我兩歲時酗酒家暴的生父要多得太多太多太多。我想保護他，我想守住我們的家。」

事隔23年，隨著被害女公布謝男惡行後，母親「阿嬌」也分享文章，直接Tag謝男臉書帳號，「你該出來受死了！畜生！」要為女兒「報仇」。值得注意的是，這不是阿嬌第一次公開指責謝姓藝術家，她去年就曾在臉書貼出照片，畫面中是正在燒兩幅疑謝男的作品。

另外，她在貼文中直接點名，「點柴火 燒天火 謝XX-過橋喔！」「攝影界的禽畜-誘姦未成年少女」、「你拍的裸照已經在我手上！別想賴！」還提到「復仇記 即將展開」、「被標註的朋友 只是想讓你們知道 這個衣冠禽獸的真面目」。PO文下方則有其他親友留言，「什麼！？我都不知道原來是垃圾人」、「老師，請息怒」、「要幫忙嗎？」