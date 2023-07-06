謝姓藝術家關閉臉書神隱！遭批「MeToo至今最狠毒」退路都想好

▲謝姓藝術家遭控性侵，23小時後關臉書神隱，點擊個人檔案網址時顯示「目前無法查看此內容」。（圖／翻攝自臉書）

記者林育綾／綜合報導

謝姓藝術家被控在23年前性侵13歲未成年少女，還強拍裸照、摸胸聲稱「跟宇宙連結」等，種種惡行遭到各界撻伐、留言灌爆，不過他持續一天都神隱未現身回應，稍早更被發現已悄悄關閉臉書。作家盧郁佳狠批，謝姓藝術家是「性掠食者，退路都先想好」，更指他是「#MeToo至今最狠毒」，呼籲人們都該看受害者的血書，「就算看到流血流淚也要讀下去，看清作案手法。」

謝姓藝術家近日在臉書遭到一篇 #MeToo爆料文指控，根據梁姓被害人描述，自己13歲時被謝收為乾女兒，後續卻遭他多次性侵，並強拍裸照、乳頭特寫；謝男還聲稱要摸她胸部才能和「最原始的宇宙做連結」，甚至在性侵時說過「我很大妳忍耐一下就好」。種種惡行讓許多網友看了氣憤痛罵，也為被害人感到心疼，紛紛挺身聲援。

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梁姓女子揭發惡行後，整整23小時謝姓藝術家持續神隱，不過他的臉書公開貼文也遭到各方網友灌爆留言，紛紛湧入痛罵「這個世界上找不到任何詞句能夠形容你的邪惡，下地獄都很便宜你了」、「性侵13歲的女孩子，你還是人嗎？？？？？？」、「出來面對說明啊，屬實的話下地獄都算便宜你了」、「快點道歉！道歉！」

記者也嘗試聯繫謝姓藝術家，不過始終未得到回應。如今，謝姓藝術家在稍早悄悄關閉臉書帳號，再次點擊個人檔案網址只出現「目前無法查看此內容」。

作家盧郁佳發文痛斥，謝姓藝術家是「#MeToo至今最狠毒」，並指出他是「性掠食者，退路都先想好」，尤其他用母親來脅迫女兒的手法，不是第一個，也不是最後一個。呼籲人們都該看去受害者的血書，「就算看到流血流淚也要讀下去，看清作案手法。」

盧郁佳根據受害人的文章指出，謝姓藝術家利用女性熟人阿姨牽線、名人出借戶口「寄讀好國中」等理由，解除受害者父母心防，「這麼多名人擔保，比央行黃金儲備還可靠，怎麼會做壞事。」而華麗連續技丟出利益收買，先把受害者騙去他家住讀，並仗著「介紹很多朋友」協助受害者爸媽開餐廳，許多名人座上賓都成了保護謝男的「人牆」，若撕破臉，門票就沒了。

盧郁佳分析，有人牆擺好陣，謝姓藝術家開始每晚性侵被害女，讓對方晚上不敢睡，成績暴跌被罵也不敢說出口。「直到阿姨捅破秘密。如果報警抓人，原本苦難可以到此為止。媽媽得知，罵她撒謊，要她保密。一手糖果一手棍子，丟糖果說會替她報仇，丟棍子說怕她繼父知道受不了。受不了會怎樣？離婚。所以這個家若散了 #都是她害的。」、「一個性掠食者被當成恩庇體系的主人，一個受害小孩被當成罪人。一個家被當成人質，脅迫小孩就範。」

據梁姓被害人文章寫道，當年她想保護繼父，不想讓繼父得知此事怕承受不住，「我想守住我們的家。」她也怕謝男會傷害自己的兩個妹妹，因此國中三年繼續忍耐被性侵及裸照威脅，在家中卻演出一個沒事的「家庭演員」。

盧郁佳看見，受害者稱自己「有時會突然昏倒抽蓄」、「初經開始就痛到臉色發白走不動的子宮內膜異位症」勉強度過國中三年，心疼表示，「一個小孩用肉身扛起整個家，是一座山的重量。」

然而，謝姓藝術家「拿捏好退路，沒有坐牢，續享23年榮華富貴。去年一案拿文化部兩千萬加台北表演藝術中心六百萬。」

23年過去，「糖果、棍子，都不是真的。」她想對這些受到脅迫的孩子們說，「孩子總把父母說的話信以為真，因為依賴父母而活。但你要知道那不是真的，孩子沒有責任要保護大人，是大人有責任要保護孩子。求求你，找其他大人來幫你，阿姨、老師、社工、警察、人本基金會，不管多少人聯合吃案，一定有人幫你。性掠食者會找到孩子母親的弱點，穩穩掐死，確保侵犯不必付代價。」

盧郁佳強調，「不必出征受害者的母親，臺灣母親聽到女兒遭熟人侵犯，吃案一定超過九成九。各縣市單親育兒補助，少到可憐，如此政府，是其他貧窮母親出賣女兒給性掠食者的誘因。」、「但這必須改變，吃案不能再世襲。」

她痛心表示，很多父母經常成為「保護性掠食者的人牆」，例如大老上鋼琴個人課，摸遍每個女學生胸腿，為何一生無事？「因為她們知道告訴媽媽會被罵，說她們編藉口不想上課。」但是，「父母有思考能力就可以不做人牆， #MeToo必須瓦解人牆。」