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謝姓藝術家神隱⋯臉書被灌爆！曾自比「巨嬰」：性慾強按耐不住

▲▼謝姓藝術家被控性侵，臉書遭留言灌爆，不過他持續神隱未現身回應。（圖／翻攝當事人Facebook）

▲謝姓藝術家被控性侵，臉書遭留言灌爆，不過他持續神隱未現身回應。（圖／翻攝當事人Facebook）

記者林育綾／綜合報導

一名謝姓藝術家遭到 #MeToo指控，20多年前多次性侵年僅13歲的乾女兒，更強拍裸照、乳頭特寫，還稱要摸對方胸部才能和「最原始的宇宙做連結」；而該藝術家臉書也在短短1天內被各方留言灌爆，至今神隱未出面回應。循線找出他曾接受媒體專訪，自比是「巨嬰」，更曾自述「性慾很強」，常常「按耐不住」並為此焦慮。

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▲謝姓藝術家遭控性侵！強拍裸及摸胸照稱「跟宇宙連結」，受害者當年僅13歲。（圖／翻攝自被害人臉書）

謝姓藝術家近日在臉書遭到一篇 #MeToo爆料文指控性侵，根據梁姓被害人描述，13歲時被謝收做乾女兒，後續卻遭他多次性侵，並強拍裸照、乳頭特寫；謝男還聲稱要摸她胸部才能和「最原始的宇宙做連結」，甚至在性侵時說過「我很大妳忍耐一下就好」，種種惡行讓許多網友看了痛罵，也為原PO心疼。

爆料文PO出後，謝姓藝術家至今神隱，不過他的臉書遭到各方網友湧入灌爆，紛紛留言「這個世界上找不到任何詞句能夠形容你的邪惡，下地獄都很便宜你了」、「請問性侵12歲的孩子的人，是因為被藝術圈邊緣化的自卑感還是身體無能為力？你應該蠻清楚的吧」、「你怎麼有臉 髒！！！！」、「快點道歉！道歉！」、「性侵13歲的女孩子，你還是人嗎？？？？？？」、「欸誒老人，出來面對說明啊，屬實的話下地獄都算便宜你了」

▲▼謝姓藝術家被控性侵，臉書遭留言灌爆，不過他持續神隱未現身回應。（圖／翻攝當事人Facebook）

▲▼謝姓藝術家被控性侵，臉書遭各方留言灌爆。（圖／翻攝當事人Facebook）

▲▼謝姓藝術家被控性侵，臉書遭留言灌爆，不過他持續神隱未現身回應。（圖／翻攝當事人Facebook）

事實上，謝姓藝術家過去曾接受過不少媒體訪問，曾在週刊專訪時自認「我其實就是一個…巨嬰。」更曾經對記者自白「性慾很強」，甚至「每到黃昏總覺得按捺不住，很焦慮」，曾經為此壓抑，有段時間把性慾和性幻想全部拿來寫成情慾小說。他坦承「愛藝術，愛女人，愛美食」，也透露過「就想拍裸體」，甚至成為藝術圈、時尚圈的攝影大師。

對於種種指控，謝姓藝術家至今神隱，記者試圖取得聯繫，不過至截稿前尚未取得回應。

▼謝姓藝術家臉書遭各方留言灌爆，不過他持續神隱，未現身回應。（圖／翻攝當事人Facebook）

▲▼謝姓藝術家被控性侵，臉書遭留言灌爆，不過他持續神隱未現身回應。（圖／翻攝當事人Facebook）

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