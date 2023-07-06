女兒被藝術家性侵　母去年就發文痛罵「攝影界禽畜」燒作品復仇

▲謝姓藝術家遭指控性侵，受害女的母親也轉發貼文，指名道姓公開譴責。（圖／Facebook）



記者林育綾／綜合報導

一名梁姓藝術工作者近來指控，謝姓藝術家20多年前將她收做乾女兒，後續卻對她性侵、強拍裸照等，當時她年僅13歲。而梁女的母親暱稱「阿嬌」也在今日轉發女兒的貼文，痛罵「你該出來受死了！畜生」。實際上阿嬌去年就曾經在臉書公開指名道姓揭發其犯行，不但燒其作品，指出「攝影界的禽畜-誘姦未成年少女」並稱擁有謝拍的裸照，還說「復仇記 即將展開」。

謝姓藝術家近日在臉書遭到一篇 #MeToo爆料文指控，梁姓被害人描述，自己13歲時被謝收做乾女兒，後續卻遭他多次性侵，並強拍裸照、乳頭特寫；謝男還聲稱要摸她胸部才能和「最原始的宇宙做連結」，種種惡行讓許多網友看了痛罵，也為原PO心疼。

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根據梁女的發文指出，20多年前她遭到謝姓藝術家性侵後，透過一位阿姨向母親坦承此事，不過當時母親第一時間質疑她為成績不好找藉口說謊，後續則要她對父親（繼父）隱瞞。梁女說，「我媽要我對我爸隱瞞，她怕他受不了，她說：我一定會為妳報仇。我答應了。」

針對指控，謝姓藝術家目前尚未回應；不過梁女的母親「阿嬌」也公開轉發女兒的貼文，甚至直接tag謝姓藝術家的臉書帳號，痛罵「你該出來受死了！畜生」。

▲謝姓藝術家遭指控性侵，受害女的母親去年就在臉書指名道姓公開痛罵。（圖／Facebook）

事實上這不是阿嬌第一次公開指責謝姓藝術家，她在去年就在臉書公開發文，照片為燒掉兩幅疑是謝姓藝術家的作品，並公開指名道姓「點柴火 燒天火 謝XX-過橋喔！」PO文寫道「攝影界的禽畜-誘姦未成年少女」、「你拍的裸照已經在我手上！別想賴！」還提到「復仇記 即將展開」、「被標註的朋友 只是想讓你們知道 這個衣冠禽獸的真面目」。PO文下方也有其他親友留言「什麼！？我都不知道原來是垃圾人」、「老師，請息怒」、「需要幫忙嗎？」

記者嘗試聯繫謝姓藝術家，不過在本文截稿前尚未得到回覆。