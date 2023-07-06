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藝術家遭控性侵！強拍裸照稱「跟宇宙連結」　受害者當年僅13歲

記者林育綾／綜合報導

#MeToo再爆震撼彈！一名謝姓藝術家近日遭到一篇 #MeToo文章指控，被害人描述自己13歲時被謝收做乾女兒，卻遭他強拍裸照、乳頭特寫，並稱要摸她胸部才能和「最原始的宇宙做連結」，謝姓男甚至在性侵時說「我很大妳忍耐一下就好」，種種惡行讓許多網友看了痛罵，也為原PO心疼。不過至今尚未取得該藝術家回應。

▲▼被害人臉書發文，指控謝姓藝術家曾對她性侵。（圖／翻攝自Facebook）

▲藝術家遭控性侵！強拍裸照稱「跟宇宙連結」，受害者當年僅13歲。（圖／翻攝自臉書）

受害女子表示，自己第一次被性侵年僅13歲，才國小畢業，當時被謝姓藝術家收做乾女兒，當時謝男稱為了讓她接受更好的國中教育，可以遷戶籍並住進他的小房間，不料這卻成了噩夢的開始。

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某日晚上藝術家趁被害女睡著時，脫掉她內褲並強行舔陰部、身體各部位，她想把他踢開，不料謝姓藝術家卻抓住她的腳踝說「我很大妳忍耐一下就好。」被害女描述，當時自己不敢出聲，「我的靈魂瞬間脫離肉身，看著他把我像是充氣娃娃那樣搬弄各種姿勢的侵入好完成他的高潮並射精在我的肚子上。」

而後來只要她睡著，那些「靈肉分離的場面」就會發生，被害女只好每天熬夜和網友聊天，到學校才敢睡覺，導致上學期成績出來被家人責罵。後續她透過一位阿姨跟媽媽坦承此事，卻在第一時間遭到懷疑，甚至認為她為成績差找藉口。

母親在後續答應「會幫你報仇」，不過被害女擔心父親（實際上是繼父）知道後會承受不住，由於他比會酗酒家暴的生父好太多，「我想保護他，我想守住我們的家。」因此隔日搬回家後，從此作為一位「家庭演員」，像是什麼都沒發生般，「在有時會突然昏倒抽蓄或初經開始就痛到臉色發白走不動的子宮內膜異位症裡順利完成國中學業」。

她持續受到謝姓藝術家騷擾，包括強拍裸照，尤其是乳頭特寫，因為「我怕他會去跟我爸說，我更怕他會去傷害我的兩個妹妹。所以一直和他保持著私下讓他摸我胸部、下體，配合他拍照要求給他陰毛的關係。」謝姓藝術家甚至說過，要透過撫摸她的胸部「才能和最原始的宇宙做連結」。

直到高中考上美術班，謝男又在工作室三樓試圖摸她胸部時，她再也忍不住地哭著告訴他，「乾爸也是爸爸，我的爸爸不會對我做這樣的事。」他才停手。

被害女公布謝男惡行後，引發各界譁然，甚至被害女的媽媽也公開辱罵「你該出來受死了！」網友也紛紛到被害女文章下方打氣留言「好心疼，但勇敢的你現在站出來了」、「支持你，也謝謝你揭發這些色狼的惡行，希望其他被害人也能因此提起勇氣告發，遲來的正義會給你一個公道」、「這些人玷污了藝術，真的不配呼吸。」

記者嘗試聯繫謝姓藝術家回應，不過在本文截稿前尚未得到回覆。

▼被害人臉書發文，陳述當年遭到謝姓藝術家性侵情形，以及後續被前夫婚內性侵等血淚過往。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼被害人臉書發文，指控謝姓藝術家曾對她性侵。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼被害人臉書發文，指控謝姓藝術家曾對她性侵。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼被害人臉書發文，指控謝姓藝術家曾對她性侵。（圖／翻攝自Facebook）

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