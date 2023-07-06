大陸管制鎵鍺出口反制西方！　陸商務部：已預先通報美歐

▲大陸商務部發言人束珏婷。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸商務部與海關總署3日聯合發布公告，自8月起要對兩種半導體重要材料鎵、鍺及30多種相關物項實施出口管制。對此，大陸商務部6日回覆，中國政府實施出口管制，不針對任何特定國家。在發布公告前，中方已經通過中美、中歐出口管制對話渠道進行了預先通報。

今天下午，大陸商務部召開例行記者會，新聞發言人束玨婷對此做出回應時表示，鎵、鍺相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對鎵、鍺相關物項實施出口管制是國際通行做法。世界上主要國家普遍對部分物項實施管制，中國政府依法對鎵、鍺相關物項實施出口管制，確保其用於合法用途，目的是為了維護國家安全，更好履行國際義務。

她指出，出口管制不是禁止出口，符合相關規定的將予以許可。中國政府實施出口管制，不針對任何特定國家。在發布公告前，中方已經通過中美、中歐出口管制對話渠道進行了預先通報。

另外，外媒報導，有消息人士透露，美國拜登政府正考慮針對大陸的人工智慧晶片出口實施新的限制。對此，商務部新聞發言人束玨婷6日對此表示，一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施，持續加強對華半導體打壓遏制，人為割裂全球半導體市場，這是對全球自由貿易的破壞，是對國際經貿規則的無視，是對公平競爭原則的踐踏。

她強調，半導體是全球產業分工合作的典型代表。中國是世界上最大的半導體市場，芯片銷售規模約占全球的1/3，這是中國企業與各國企業互利共贏合作的結果。美方的做法不僅損害中國企業正當權益，也將損害眾多國家和地區的利益，阻礙全球科技交流和經貿合作，最終將反噬自身。美國業界的相關擔憂，已經說明了這一點。