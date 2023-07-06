陸管制鎵、鍺出口給葉倫下馬威？　《環時》打臉西方：想多了

▲美國財政部長葉倫。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸近日宣布將對鎵、鍺等稀有金屬進行出口管制，被外界認為是針對美國半導體禁令的回擊，也是給今訪問中國的美國財政部長葉倫下馬威。陸官媒《環球時報》今（6）日發出社論指出，「「說實話，完全是想多了。」

社評首先指出，鎵、鍺等稀有金屬出口管制措施，主要維護國家安全和利益推出的相關措施，也是國際通行做法，不針對任何特定的國家，還是有「特定國家」對號入座，認為被中國的措施有針對性，甚至被西方國家刻意解讀。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今啟程前往北京，開始四天訪華行程，中國此時宣佈出口管制措施，被外界認為中國是不是要給葉倫下馬威？《環時》今發出社評指出，「說實話，完全是想多了。中國用不著這樣，也不會因為有美國高官要來，為了烘托一下氣氛而推遲或取消原定的相應措施。」

社評表示，「對中國一舉一動內心戲最多的人，往往是對中國惡意敵意最重的一群人，他們的解讀一定是歪曲的，讓他們感到不爽也是很有必要的。」

社評也痛批，外界有2點指控站不住腳。一是認為中國並非不針對特定國家，而是精準反擊美日荷對華半導體設備出口管制，與中國一貫反對濫用出口管制的立場不相符；二是聲稱中國的做法可能違反世界貿易組織（WTO）的規定，不利於半導體供應鏈的穩定。

▲《環時》社評痛批：美國對中國的各種出口限制已經到了前所未有的程度。（圖／路透社）

社評進一步指出，鎵、鍺是生產半導體、導彈系統、太陽能電池等的關鍵原材料，中國出口給其他國家，之後生產出來的高科技產品卻禁止出口給中國，在貿易上顯然是不公平的。如果美國用來生產高端軍用品，還可能對中國國家安全構成威脅。中國進行出口管制於情於理於法都無可厚非。「需要強調的是，這與美國濫用出口管制是兩碼事。」

社評稱，美國把WTO的規則和原則踩踏成篩子。美國的鍺儲量比中國還大，從1984年開始將鍺作為國防儲備資源保護起來，現在已基本不進行開採。「中國對鎵、鍺實施出口管制可能都有點晚了，中國沒有理由過度消耗自己的戰略資源，來滿足一些對中國不友好國家的需求」。

社評強調，為遏制打壓中國，美國對中國的各種出口限制已經到了前所未有的程度，並且還在升級擴大之中，目前看不到任何緩和收手的跡象。「中國不會像美國那麼無底線、不講規則，但讓損害中國利益的國家付出代價或受到相應懲罰，工具箱裡還是有不少工具的。」