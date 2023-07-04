陸管制半導體稀有金屬出口　分析：未來鎵、鍺全球貿易結構或大變

▲中國祭出鎵鍺相關物項出口管制，涉半導體材料。（圖／載自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸商務部和海關總署3日聯合發布公告稱，為了維護國家安全和利益，決定自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。據陸媒解讀，鎵、鍺都是半導體材料，其中，鎵更是被稱為「半導體工業新糧食」，中國大陸近10年來供應全球68.5%的鍺。

根據公告，金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵，以及金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺等相關物項未經許可，不得出口。

根據《公告》要求，出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請。商務部應當自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定。對國家安全有重大影響的本公告所列物項的出口，商務部會同有關部門報國務院批准。

據《每日經濟新聞》報導，公開資料，目前，大陸金屬鎵的消費領域包括半導體和光電材料、太陽能電池、合金、醫療器械、磁性材料等，其中半導體行業已成為鎵最大的消費領域，約佔總消費量的80%。

鍺是重要的半導體材料，在半導體、航空航天測控、核物理探測、光纖通訊、紅外光學、太陽能電池、化學催化劑、生物醫學等領域都有廣泛而重要的應用。

據《浙商證券研報》指出，氮化鎵（GaN）是最具代表性的第三代半導體材料之一。更寬的禁帶寬度、更高的擊穿電場、更高的熱導率、更高的電子飽和速率及更優的抗輻照能力，使得其在功率器件、射頻器件、光電器件領域大有作為。隨著5G通信、消費電子、新能源汽車、數據中心等高景氣度下游逐步提出更高性能要求，有望放量提價。

報導海城，從全球產量來看，中國產量佔比最高。據美國地質調查局（United States Geological Survey，簡稱USGS）數據，哈薩克、匈牙利、德國、烏克蘭分別於2013年、2015年、2016年、2019年停止了鎵生產，中國鎵佔比全球鎵產量持續提升，截至2021年，佔比全球鎵產量已超90%。

據USGS數據，全球鍺資源中國占比41%，美國占比45%。2021年全球原生鍺產量約130噸，其中，中國、俄羅斯兩國的產量佔全球的70%，中國是全球最大的鍺生產國，佔比達68%，近10年來累計供應全球68.5%的鍺。

報導引述分析人士指出，中國或將嚴格控制鎵、鍺的產量及出口量，未來全球鎵、鍺市場貿易結構可能出現重大變化，中國鎵、鍺的出口配額或將降低，不排除相關產品價格上行的可能。