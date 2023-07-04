「老師拿手機在廁所外晃」　國小女童回家驚曝補習班疑有偷拍狼

▲楊姓美語補習班老師涉嫌偷拍女童如廁遭檢警拘提到案。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

台北市1名國小女童日前回家告訴父母，在知名美語補習班上課時，發現楊姓男老師拿著手機在廁所外走動，父母驚覺有異，要女童以注音寫下楊師姓名後，報警提告，台北地檢署4日指揮文山二分局拘提楊男並搜索住處，檢察官懷疑楊師犯行多時，受害人數有待確認，依違反《兒少性剝削防制條例》等罪，向法院聲請羈押，法院稍早裁定50萬元交保。

據了解，楊姓男老師在連鎖美語補習班任職約1年，與學童關係不錯，但在6月中旬的時候，卻被女童目擊，楊師不知道為何，拿著手機在廁所門外走來走去，女童回家聊到此事，父母覺得不對勁，詢問女童是哪個老師，女童只會用注音寫出楊師的名字，然後就和家長一起到警局報案製作筆錄。

警方隨即報請檢察官指揮，在4日搜索楊師住處等地，查扣楊男手機與電腦，並將楊男拘提到案，檢察官懷疑楊師犯行可能不只1次，受害人數也有待確認，因此依違反《兒少性剝削防制條例》、《刑法》妨害秘密等罪向法院聲請羈押。

法官晚間審理後，認為楊師有羈押理由但無羈押必要，裁定改以50萬元交保，並限制出境、出海、住居，全案後續將由檢警以科技鑑識楊男持有的電磁紀錄，是否存有或曾刪除偷拍女童如廁的不雅影照，並釐清可能受害人數。