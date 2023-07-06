補教女師闖紅燈　下班廚師騎車撞上噴飛亡！離家僅1公里妻淚崩

▲廚師騎電動車車禍噴飛不治。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名廚師凌晨下班返家，只剩1公里就到家，卻在路口遇到一名補教女老師開車闖紅燈，廚師直接攔腰撞上，當場噴飛失去生命跡象，經緊急送往新店慈濟醫院急救，仍傷重不治，女老師則被噴濺的玻璃割傷，看到廚師慘狀嚇到癱坐在地。經酒測雙方無酒駕，女老師訊後依過失致死罪移送偵辦。

據了解，38歲戴姓男子在台北市公館居酒屋擔任廚師，6日凌晨2時許，戴男下班騎著Gogoro電動機車要返回中和華新路住處，在沿著安樂路往南勢角方向行駛，經景平路綠燈直行時，24歲補習班劉姓女老師開著休旅車闖紅燈，從路口衝出，戴男反應不及直接攔腰撞上，當場噴飛頭部重創倒地不起。

警方到場發現休旅車右車門板金凹陷、安全氣囊因撞擊猛烈爆開，Gogoro車頭嚴重毀損，前輪也撞到分離，救護人員獲報趕緊將戴男送往新店慈濟醫院急救，但仍傷重在凌晨3時宣告不治。劉姓女老師因遭休旅車噴濺的側窗玻璃割傷，下車時看到戴男慘狀，嚇得癱坐在地，經趕來友人安撫後，送醫救治割破的傷口。

經檢視劉女行車記錄器，初判是闖紅燈造成的意外，但她卻推拖對闖紅燈毫不知情，經酒測雙方均無酒駕。戴妻得知丈夫噩耗時當場痛哭，離家僅剩下1公里卻再也回不了家，警方訊後將劉姓女教師依過失致死罪移送新北地檢署偵辦。

▼補習班女教師闖紅燈遭攔腰撞上，騎士傷重不治。（圖／記者黃彥傑翻攝）