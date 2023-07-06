南消二大消防演練　守護民眾好安心！

▲台南市消防局第二大隊，前往南化區農會及超市進行實地火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊6日上午，前往南化區農會及超市進行實地火災搶救演練，希望藉由模擬災害現場可能發生之各種突發狀況，實地操演救災車輛部署，提升消防人員對賣場、超市火災搶救的專業應變能力。

炎炎夏日又到了芒果盛產的季節，消防局第二救災救護大隊轄內玉井、楠西及南化區為全國芒果種植重鎮，每年都吸引成千上萬的遊客造訪並品嘗最新鮮的在地農特產品。其中南化區栽培芒果面積更為台南市前3名，外銷比例全國第1，足以顯現南化區所產芒果品質優良及口感甜美。而隨著暑假來臨，正值民眾前往各地旅遊採購高峰，也因人潮眾多且用火用電頻率增加，相對增加災害發生的風險。





這次演練包含員工啟動自衛消防編組演練，人員於第一時間依照任務編組進行滅火、通報及疏散賣場內部民眾，而後續交由消防人員進行各式搶救作為。其中因農會設有信用部，依事故應變優先順序，除確保人員安全及穩定事故現場情況外，財物維護亦是本次演練重點。

消防局局長李明峯表示，暑假期間，公共場所人潮擁擠眾多，民眾出入公共場所時，應先注意場所避難逃生指示及位置圖，了解所在位置及最近逃生出口與方向，以利發生狀況後能立即應變。在大型場所發生火災時，應保持鎮靜，切勿驚慌，配合場所員工及消防救災人員之指引避難逃生。消防局也在市長黃偉哲積極推動智慧安全城市下，不斷精進各項搶救裝備及量能，以提升整體救災效率，為迎接台南建城400週年做最充足的準備。

第二救災救護大隊長王騰毅表示，藉由消防演練強化場所火災初期應變、通報及疏散能力，使消防人員熟悉場所空間規劃、出入動線、從業人員與民眾分布、潛在危險及搜救重點，藉此提升業者之防災意識，並於救災安全前提下縮短救災時效，以期保障民眾生命財產安全，共同打造安居樂業的幸福城市。