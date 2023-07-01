老童玩新防災　南消四大「逗陣」做宣導

▲台南市消防局新化消防分隊出動警義消與婦宣姊妹，向民眾宣導各項防火與防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蟋蟀，是一種生長在田野裡的昆蟲，俗稱「黑龍仔」或「蟋蟀仔」，盛夏正值蟋蟀的繁殖季節，田間更是充斥著蟋蟀清脆的鳴叫聲，蟋蟀圖騰也成為新化區的吉祥物，而「鬥蟋蟀」更是新化區豐榮里的光榮與驕傲。

趁著里辦公處舉辦「逗蟋蟀相揪逗陣來」文化活動，台南市消防局新化消防分隊出動警義消與婦宣姊妹，抓緊人潮聚集的好機會，向民眾宣導各項防火與防災知識。

現場民眾發現這群消防叔叔與阿姨跟平常很不一樣，原來是為了融入活動與吸引目光，特別將帽子上火鳳凰的圖案改成蟋蟀的Logo，拿著各項海報文宣，向現場民眾進行住警器、液化石油氣、爆竹煙火及CPR等宣導。除此之外，每年暑假來臨更是民眾戲水發生意外的高峰期，消防隊特別準備小小消防衣與水槍，讓現場小朋友體驗滅火的操作，更藉機向現場民眾提醒，夏日玩水務必慎選合格安全的水域。

第四大隊長蔡國保表示，防火宣導時「角色扮演教學法」是最有效率的，透過實地的演出與討論才能設身處地的思考各項問題，進而透過省思而衍生新的行為模式，將枯燥乏味的標語內化為具體的行動。

消防局長李明峯呼籲，民眾從事水域遊憩活動時，務必確實掌握自身能力，並做好風險評估，隨時注意環境變化；同時也提醒，務必注意孩童動向，避免放任從事高危險性的水域活動，以降低事故發生機率及危害，如發現有人溺水，應以救溺先自保的原則，採行叫、叫、伸、拋、划的「救溺5步」，多一分準備，才能少一分危險。