南消二大獲捐贈PGI防焰口罩　救災安全有保障！

▲台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長，個人捐贈價值40萬元美製PGI防焰口罩200個，給予台南市消防局第二救災救護大隊消防弟兄使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長，體恤消防人員的辛勞，以工豐企業股份有限公司的名義，個人捐贈美製PGI防焰口罩200個，給予台南市消防局第二救災救護大隊消防弟兄使用，讓打火弟兄在處理山林雜草火警時，可以保持靈活性，節省體力耗損，又可兼顧安全避免濃煙及病毒的侵害。

日前其他縣市消防人員出勤山林火警，因山區瞬間的風勢改變及地形的影響，造成多名消防員吸入過多一氧化碳而住院治療；加上今年南部地區少雨缺水狀況嚴峻致許多山林雜草火警頻傳，台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長，體恤消防人員的辛勞，捐贈美製PGI防焰口罩200個，給南消二大隊。

PGI防焰口罩為美國生產製造，針對0.1微米- 1.0微米的粒子及粉塵具有超過 96％的過濾效率，根據Nelson實驗室測試,口罩使用的材質BarriAire™ Gold 複合材料具有 96.8％的病毒過濾效率 (VFE) 和細菌過濾效率 (BFE) 評級為 97.9%， 具有抗菌、抗病毒及防焰的效果，因此對於在火警條件不嚴苛的狀態下，提供給消防人員另一個選擇，可以節省體力的耗費，對於需要較長時間的處理環境下，能夠保持較高的機動性。

市長黃偉哲表示，市府對於消防局的裝備及器材相當支持，因為消防人員在第一線救災，遇到的災害瞬息萬變，對於自身的安全，必須相當留意。此次，工豐企業股份有限公司捐贈來自美國的PGI防焰面罩，對於救災人員有相當大的助益，也鼓舞著大家的士氣。

消防局長李明峯指出，市長常關心第一線消防弟兄，是否缺裝備，福利或制度是否完善，與其他縣市比較是否有不足處，可見市長相當重視消防弟兄，所以也特別感謝胡處長的慷慨解囊，200個PGI防焰口罩所需約40萬元的經費，將有效提升消防局第二大隊同仁在雜草火警及火場殘火處理的高靈活性及機動性。