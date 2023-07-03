確保資訊安全　南消將建立無線電通訊系統加密

▲為確保個人資料安全，台南市消防局將建立無線電通訊系統加密機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來各消防機關使用救災、救護無線電通訊系統遭民眾駭入，造成當事人個人資料洩漏，內政部消防署要求各縣市消防局，就所管無線電通訊系統必須建立加密機制，以確保個人資料安全，消防局將建立無線電通訊系統加密機制。

消防局指出，台南市曾發生部分殯葬業者，會間接透過無線電接聽119勤指中心無線電發話訊息，並透過相關訊息，從事營利目的，消防局說明指出，一、會使用或接聽消防局救災及救護頻道的相關訊息的人員，除了從事搶救工作之警消、義消人員及民間救難團體等，還有民間相關業者（如殯葬業者）會想去接聽相關訊息。

為防止第一時間，在救災及救護現場接聽或傳送任何OHCA訊息，被民間相關企業（如殯葬業者）接聽，消防局在警消及義消方面所實施之策進作為： 1、預計在113~115年3年內編列預算，加裝無線電加密功能，將警義消所使用之各式無線電機近2000多隻全部加密，讓救災及救護時，所有接聽及傳送之訊息，因為具有保密功能，不致讓外面民間相關業者（如殯葬業者）所接聽到。

2、在無線電還未全面加裝保密功能時，通報各外勤單位，在到達現場的時候，發現現場有OHCA狀況，確實要求不在無線電中傳送有關OHCA訊息，儘量以電話或透過救護平板電腦切換至救護網內聯繫來傳送相關OHCA訊息，以免被接聽到，待保密功能完全建置後，即可達成雙層保密功效。 3、經台南市殯葬業公會提議，將消防局局網即時災情提供給民眾查詢相關資料訊息簡化，以免該工會部分業者，利用消防局所提供此資訊之便，結合無線電接聽訊息，而謀取營利。消防局會考慮公會提議，於消防局局網即時災情提供給民眾查詢相關資料訊息給予簡化。

近日消防局曾接獲市民投訴，稱消防單位派遣系統部分資訊外流民間相關業者（如殯葬業者）使用，經本局政風與督察室全面調查，已於6月初掌握情資，並針對此案調閱所有相關資料及人員做訪談，清查相關查詢通聯特定時間點，經比對後屬消防人員因公了解該災害後續發生情形以利後續處理，概屬合法使用該系統，且並無違法事宜發生。並針對各項救災救護派遣公務系統登入全面清查，相關帳號密碼不得公布在明顯之處以防洩，並依規定定期變更帳密。

針對「火腿族」或「香腸族」常會透過無線電監聽消防局及警方頻道，如果本身是殯葬業者或民間救護車業者，甚至會第一時間趕往現場搶生意，此一部分可依違反電信法第6條「電信事業及專用電信處理之通信，他人不得盜接、盜錄或以其他非法之方法侵犯其秘密」將他送辦，可處5年以下徒刑，得併科150萬元以下罰金。

消防局長李明峯稱，消防局自2015年開始全面汰換舊式類比機，至2023年度止，已全面換成最新式具類比及數位雙模式功能，符合時代趨向，讓資通訊訊息接聽或傳送更具快速及完整，而消防局無線電系統分為救災及救護網，救災指揮頻道採類比及數位模式雙備援（以類比為主），救護網採數位模式並具RAS（限制訪問，原無線電機內建功能）機制可避免無限制存取碼設備使用及接收，所以消防裝備及器材必須跟得上時代腳步，在第一時間內要清楚快速去掌控所有資訊，在掌控資訊之虞，也必須顧慮到建立加密機制，以確保資通訊安全。