向死神搶人　南消成功讓父親順利參加女兒婚禮

▲台南市消防局保西消防分隊救護人員，成功搶救往搶救瀕死林姓男子，讓他順利參加女兒婚禮，令林男十分感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局歸仁區民眾報案，稱57歲林姓男子突然昏迷叫不醒且全身僵直，呈現瀕死性呼吸，119立即派遣保西消防分隊救護車前往搶救，在一連串高級急救救命術的搶救下，送至成大醫院後，由急診轉入加護病房施行低溫療法，狀況穩定後再移至普通病房，11天後出院，1日到分隊感謝消防人員救命。

出勤隊員林昭逸及謝承憲到達現場，發現患者呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，藉著平時訓練成果，執行了一連串的急救處置。首先實施CPR、建立輔助呼吸道igel，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊3次，並於車上施行靜脈輸液建立給藥途徑，讓林先生的心臟重新跳動，恢復自主呼吸與脈搏，送至成大醫院後，由急診轉入加護病房施行低溫療法，狀況穩定後再移至普通病房，11天後出院。

林先生康復後，7月1日上午10時由其家人及親家（剛好為前復興義消分隊長）陪同至保西分隊，感謝當時全力搶救出勤人員。林先生表示女兒剛好一個月後要出嫁，感謝讓他有機會參加他女兒的婚禮，場面溫馨。

林昭逸表示，看到他從鬼門關繞了一圈，最後在自己的手上被救回來，且身體機能沒有任何損傷，能健康地走進分隊，內心十分澎湃；謝承憲也表示，這就是緊急救護的最大價值所在。

市長黃偉哲表示，充實救護裝備並提升同仁各項緊急救護技術，於現今消防局勤務量最繁重的救護工作上，能帶給台南市民最高標準的救護品質，因為救護同仁正確的判斷、確實的執行急救步驟，讓一個家庭的生命有機會可以繼續揮灑精彩，真的令人欣慰。

消防局局長李明峯表示，為了搶救到院前心肺功能停止（OHCA）患者，消防署推出「急救先鋒」APP，召募有急救能力的志願者註冊加入，成為急救先鋒，為了更加完善到院前緊急救護，希望有熱誠的民眾一同參加即時救援行列，共同守護市民生命安全。