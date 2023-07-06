小暑來了「5生肖」運勢最強　多帶黃色小物可化煞轉運

文／命理老師 邱彥龍

本周五（7／7）迎來小暑，天氣將一天比一天熱，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，小暑進入未月，後天八卦進入坤卦，是快速學習跟速成記憶的時節，別錯過三級跳的機會。另外，小暑也是磁場轉換的時間點， 運勢不佳想轉運者，建議小暑期間（7／7-7／22）多戴黃色寶石、穿偏黃色或米黃色衣服，隨身攜帶淡黃色吊飾，都有助化煞轉運。

▲小暑節氣。（圖／pixabay）



邱彥龍老師分析，在小暑節氣裡（7／7-7／22）運勢最強的生肖有猴、雞、鼠、馬、蛇5個生肖：

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Top5 ： 蛇



屬蛇的朋友在這段期間，官運、事業運強，多多上台展現自我，能獲得不少青睞，團體聚會上容易被矚目，但在投資上要冷靜選擇，容易出現變卦或危險。

Top4 ：馬



屬馬的朋友在這段期間，擁有大事業與訂單，能聚集一幫志同道合的朋友一起做事，會有不錯的成效與財運，但盡量避免有感情糾葛，事業會更順利。

Top3： 鼠



屬鼠的朋友在這段期間，正、偏財運極佳，擁有突然來的大財運與好運，感應力很強，在事業上也有財運跟工作機會來找，善用自我的專長，會有很棒的收獲，但與人溝通要有技巧，也要注意交通安全，才能守住你的旺好運。

Top2 ： 雞



屬雞的朋友在這段期間，善用溝通可以財富倍增，財神與你緊緊相隨，出門也容易遇到貴人提攜跟幫助，太危險的工作要注意安全，若有身體不適要去做一下檢查。

Top1 ： 猴



屬猴的朋友在這段期間，財運、事業運、正偏財都超旺，溝通上也非常流暢，雖然事情都需要你打理，但會自帶流量，許多的焦點都會在你身上，有升官發財的機會，擁有名利雙收的好運氣。

▲MeToo風波未能平歇。（圖／免費圖庫pexels）



節氣來到小暑，國際天星風水命理專家邱彥龍老師提醒，這段時間天王星受星團影響，不宜在此時做出任何重大決定。另外，小暑又逢冥王星逆行暴衝，魔王的殺傷力會被放大到極致，公眾人物破壞性的打擊還會繼續出現，加上土星逆行、海王星逆行都出現在雙魚座，平常擅於包裝的人設容易崩解，各界MeToo風波未能平歇，認錯才會有好結局。

這段時間還有土逆加海王星逆行落於雙魚座，固執與誇張的言語、包裝的人設，都會招來眾人的厭惡，導致人氣快速崩盤，自認自己沒問題的人，還是得面臨考驗，最好多聽他人建議。小暑期間的磁場對巨蟹座、牡羊座、雙子座、射手座有利，事業、財富、名氣、工作將會大有展獲，能有新局面的產生，邱彥龍老師提醒，心在哪成就就在哪，建議此4星座順勢而為。

▲投資環境富容易起變化，不是暴富就是暴虧。（示意圖／Pixabay）



邱彥龍老師也進一步透露，2026年天王星即將換宮，意味屆時大環境會更不穩、投資環境也會比現在差、財富容易起變化。邱彥龍老師說，天王星在金牛座僅剩9度即將在三年後換宮，很多工作會不穩，投資理財方面，不是暴富就是暴虧，幸運的像坐火箭般財富直飛上升，不幸的就會像坐雲霄飛車一樣急速下降，好運壞運就看過往經驗、實力高低、待人處事跟人品，還有是否跟對人，選擇是否正確也都息息相關，但即使在這段時間重摔，也要能調整心態才有機會重生。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師