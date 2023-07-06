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「4對星座CP」個性太像…交往難長久！金牛＋摩羯適合當朋友

▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有些個性太像的星座相處久後，會發現兩人並不適合交往。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

你和另一半的個性是相似還是互補呢？有句話說「相愛容易相處難」，人們天生容易被與自己相似的人吸引，但若能找到個性互補的對象，就像拼圖一凹一凸才能湊合在一起，似乎能讓一段關係走得更長久。搜狐網星座專欄即盤點「4對星座CP」個性太像，在外人眼裡看來登對，但相處過後才發現彼此不適合，在一起很難長久。

搜狐網星座專欄分享個性相似、不適合交往的4對星座CP：

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1.牡羊座＋射手座

兩人於交往前期喜悅掛滿臉上、整天打情罵俏，都屬於樂天派，一樣活潑開朗、積極樂觀，理應是一拍即合的一對，容易陷入愛情的漩渦。豈料相處後才發現，彼此的愛情往往只能「活在當下」，交往時一起享受愛情帶來的甜蜜，一旦遭遇現實問題與挑戰，就很容易落得大難臨頭各自飛的窘境，在一起很難走得長久。

2.獅子座＋天蠍座

正所謂一山不容二虎，兩人都有著一股不服輸的勁，就像獅子和老虎王不見王，彼此都看不慣對方，或許剛認識時很容易被對方所吸引，戀愛初期被愛沖昏頭會讓兩人各自退讓一步，但隨著時間的流逝，一旦產生分歧就是誰也不讓誰，非得爭個高低才肯罷休。且因這兩個星座掌控慾太強，不願臣服於任何人，最終落得兩敗俱傷的下場。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲獅子座和天蠍座不服輸加上控制慾又強，最終落得兩敗俱傷。（示意圖／視覺中國）

3.巨蟹座＋雙魚座

「很愛胡思亂想」是兩人相似之處，性格方面他們同樣溫柔又體貼，愛上一個人屬於全心全意付出的類型，交往初期會狂放閃、曬恩愛，但隨著相處時間越久，雙方隔閡也越大，特別是一旦另一半身邊出現其他異性，就會開始胡思亂想，進而產生各種不好的聯想，甚至彼此猜疑、互不信任，最終分手跌破眾人眼鏡。

4.金牛座＋摩羯座

兩人最相似的地方在於「都在等對方主動」，無論是性格或是對待愛情的態度，可說是默契十足。他們個性往往較內斂，總是習慣把所有話都憋在心裡，等著對方「主動詢問」，但偏偏他們都不是主動的人，因此等來等去，最後只剩「無言」。這兩星座雖然看起來很相配，但並不適合當情人，可能做朋友反而更輕鬆、相處更融洽。

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