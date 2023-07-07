小暑5禁忌一次看「3種人易有衰事」　一張黃紙就能招財氣

記者黃翊婷／綜合報導

今天（7日）是24節氣中的「小暑」，清水孟國際塔羅小孟老師分享，小暑有5個禁忌，分別為不宜曝曬、忌辛辣與油膩食物、忌安門等等，若民眾想開運，可以準備一張黃色的紙，並在紙上剪出3個圓圈代表太陽，放入紅包袋再放入皮夾3天，或許就能招來財氣哦！

▲小暑之後天氣將逐漸炎熱起來。（示意圖／CFP）

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文分享小暑的5個禁忌和開運妙招，詳細如下：

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● 小暑5禁忌

1、小暑不宜曝曬：小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2、忌辛辣與油膩食物：小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。

3、室內冷氣不宜開太強：室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

4、忌安門：小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。

5、3種人易有衰事：屬猴的人當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑；雙魚座受到海王星與土星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞；摩羯座受到海王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。

● 小暑開運法

小孟老師建議，可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪3個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，3個太陽也代表三陽開泰，然後放到紅包袋裡，放入皮夾3天再丟掉即可，或許這樣就能招來強大的財氣。