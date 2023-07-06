1工人不幸觸電亡！大巨蛋局部停工　李四川：不影響7月拿使照

▲北市信義區大巨蛋5日下午3時許發生工安意外。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區大巨蛋5日下午3時許發生工安意外，1名年約50歲的男性電信工人在作業過程遭電擊不幸往生，使台北市勞動局勞檢處要求現場局部停工，並開罰30萬元。面對局部停工後，會不會影響7月拿使照？台北市副市長李四川6日表示，因為該工程不在大巨蛋主體，所以應該不會影響。

李四川6日上午於台北市政府受訪，針對大巨蛋發生工人意外事件，李四川表示，此事很遺憾，大巨蛋在5日發生工安事件，該名工人為電信業者，由於大巨蛋將要完成，電信業者為往後轉播事宜設置基地台，或提供給民眾手機網路使用，結果施工時發生觸電，送醫前就已經OCHA。

李四川提及，勞檢處第一時間到現場，原則上就3樓至5樓的電信業者施工處勒令停工，今天可能還要經檢察官鑑定，看發生的問題在哪裡，勞檢處會依法來處罰。

被問到會不會影響大巨蛋7月拿使照？李四川說，因為這個不是在大巨蛋主體工程，所以應該不會影響到使用執照；另最近在與大聯盟聯繫，大概7月底以前會請大聯盟專家到大巨蛋做檢查，看看有無缺點，必須要在比賽前改進。

▼台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）