侯友宜批賴清德「和平四支柱」無新意　綠反問：侯不支持強化國防？

▲民進黨團幹事長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德5日投書外媒《華爾街日報》，闡述重要政見「和平繁榮四大支柱」，國民黨總統參選人侯友宜則批評，內容了無新意，4大支柱根基是建構在務實台獨上。對此，民進黨團6日反問，難道侯友宜不支持強化國防、鞏固經濟安全、強健民主夥伴關係、維持兩岸現狀？

賴清德透過投書，闡述重要政見「和平繁榮四大支柱（Four pillars for peaceand prosperity）」，包括建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

侯友宜受訪時則批評，內容了無新意，賴清德還是延續總統蔡英文的路線、瀕臨戰爭的風險路線，四大支柱根基還是在務實台獨上，這樣很快台灣就要倒了。

對此，民進黨團幹事長劉世芳反問，侯友宜支不支持強化國防、鞏固經濟安全、強健民主夥伴關係、維持兩岸現狀？如果不支持原因是什麼？是不是侯覺得認同九二共識就可以跟中國談判、讓兩岸回到和平穩定的關係？「這就是歷來國民黨對中交流的邏輯」。

劉世芳表示，那請侯友宜回答柯文哲一句話，柯曾說九二共識就是下跪投降，請針對這句話說明，說明清楚讓柯文哲跟民進黨了解，而非一味迴避、閃躲對九二共識的堅持，這才是國民黨的最大矛盾。