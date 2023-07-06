彰化男榔頭打死妻！18歲兒滿臉血衝超商求救　家庭背景曝

記者游瓊華、唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉驚傳一名52歲余姓男子5日持榔頭追打18歲兒子，滿臉鮮血的兒子從家裡衝進超商求救，哭喊「救我」，所幸英勇店員出手，旁人也隨即報警求援。警方調查，不僅余男兒子頭部多處撕裂傷，連余男的50歲印尼籍太太也被攻擊，警消獲報，分別將3人送醫，但印尼籍太太搶救後仍告不治。警方表示，余男後續將依殺人罪、違反家暴法移送彰化地檢署，並向法院聲請羈押。

▲彰化福興驚傳一名狠父拿榔頭打死妻子後，再追打兒子，滿臉鮮血的兒子衝到超商求援。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）



據悉，余男及印尼籍配偶都有精神方面疾病，一家三口被列為中低收入戶，也是彰化縣社會處長期關懷案件，社工也定期探訪余家，余家也常獲物資協助。

▲英勇的店員擋在兩人中間並趁隙報警。



余男昨（5）日傍晚5時許，不知什麼原因，突然在家中拿榔頭攻擊印尼籍老婆及小孩，18歲的兒子跑進超商求援，民眾也趕緊報案，鹿港分局福興分駐所員警獲報後立即前往現場，並將3人送醫治療，余男及18歲兒子被送到鹿基醫院急救，余妻則被送到彰濱秀傳醫院救治，無奈傷勢過重，晚間10點宣告搶救無效。18歲兒子頭部與身體有撕裂傷，意識清醒，目前於醫院治療觀察中。

警方指出，已聯絡彰化縣政府社會處社工前往醫院接續處理，後續將由社工予以緊急安置，警方亦將聲請緊急保護令。余嫌後續將依殺人罪、違反家暴法移送彰化地檢署，並向法院聲請羈押。

彰化縣社會處表示，經查余男及余妻均為衛生局精神照護追蹤個案，也定期就醫就診，這次家暴案疑為余男精神狀況不佳引發，後續將持續關心家中兒少的傷勢復原情形及提供相關心理諮商服務，亦會積極追蹤及安排相對人精神治療處置，提供家庭必要之協助。