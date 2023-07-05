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社會 社會焦點 保障人權

快訊／新店「雙刀斷頭」弒母案　兇嫌遭收押…親屬爆驚人過往

▲新店逆子被依殺人罪移送北檢偵辦。（圖／記者陳以昇攝）

▲連姓男子雙刀砍死母親，被法院依殺害直系血親尊親屬罪裁定收押。（圖／記者陳以昇攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區59歲連姓男子4日下午持2把菜刀，將84歲詹姓母親的硬生生頭顱砍下，被警方逮捕。事後，連男對檢警一般程序性問題都應答如流，卻絕口不談關鍵的犯案動機與過程。據了解，連男疑有疾病，10年前曾突然緊勒親生子女的脖子，所幸家人制止才未釀成悲劇。台北地檢署檢察官5日晚間複訊後，向法院聲請羈押獲准。

新店分局碧潭所4日下午1時55分接獲報案，報案人稱，和連母約好要去拿東西，但按了門鈴都沒人回應，往屋內看去，竟赫見一名男子雙手沾有血跡，疑似有人倒臥在地上。警方到場破門後，發現詹姓母親倒臥客廳的三人座沙發前，已明顯死亡，一旁還有2把菜刀。

據了解，連男平常與妻女、母親、岳母同住，過去舅舅也住一起，一家人相處融洽，彼此之間並沒有特殊的衝突緊張氣氛。舅舅表示，連男當兵時不知道發生什麼事情，好像中邪，回來後頭腦就不太好，又遊手好閒，最後透過他的介紹到一間油漆廠工作，有6、70萬存款。

▲新北市新店區新生街發生弒母命案。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲原本相處還算融洽的一家人，不知何故卻發生兒子殺死老母親的悲劇。（圖／記者陸運陞翻攝）

舅舅進一步表示，連男後來工作不穩定，3年前在餐廳找到一份月薪3萬元的洗碗工作，但薪水都被妻子領走。由於連男有酗酒習慣，每天都有2、3包的菸癮，時常亂丟菸蒂，常常向賣菜的母親拿錢買菸，但賣菜才賺幾百塊，雙方時常為此吵架，但不會動手。

檢警調查，事發前一天，連男還和母親上山種菜，而且到了事發當天，附近鄰居也沒有聽到明顯的爭執聲音。不過，根據現場跡證，連男疑似不知何故，突然抓狂似地拿刀狂砍母親頸脖，刀子砍鈍了，再換一把刀繼續砍殺。

同住家人無法相信連男會對母親下此重手，但透露大約10年前，連男曾不知為何，突然伸手緊緊勒住子女的脖子，所幸當時有其他家人回來制止，當年才未發生憾事。之後連男長期服用藥物，有時忘了吃藥，就懶洋洋地不去上班，沒想到這次家中沒人，未能救回連母性命。

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