鹹水雞達人慘遭前員工16刀「穿心慘死」！判刑8年定讞

▲鹹水雞達人遭前員工夥同友人殺害。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

南港知名「鹹水雞達人」林姓老闆，裴姓員工等人不滿他小氣，夥同多名友人，要奪走老闆的現金與毒品。過程中老闆反抗，遭眾人砍殺16刀後，丟包在忠孝醫院中不治身亡。主謀王姓男子遭判刑14年定讞後，最高法院4日再將裴男在內的3名共犯，判刑8年到5年2月不等刑期定讞。

判決指出，裴男為林姓老闆雇用的員工，協助顧攤位。但他因居住的問題，不滿林男小氣，找上友人王姓男子，告知林男在南港區福德街的倉庫地下室中，藏放大量現金與二級管制毒品甲基安非他命。王男就與蔡姓女友等多名共犯，共同謀議，打算奪走毒品與現金。

案發於2019年9月間，眾人謀議後，由裴男假扮毒友，在凌晨聯絡林男，相約清晨5點多在附近見面。林男騎機車前往相約地見面時，眾人趕緊衝進地下室搜刮財物、毒品。林男因沒等到相約之人，回到倉庫後，被眾人一擁而上壓制，眾人取出膠帶綑綁林男時，林男掙脫抵抗，過程中有人拿出藍波刀狂砍林男，其中1刀刺進林男胸腔內心包膜及心臟，林男倒地。

眾人開車將他丟包在忠孝醫院後逃跑，並返回福德街取走監視器主機。最後眾人取得約7萬多元財物與一批毒品，經過分贓後，吃裡扒外的裴男只有分得現金2500元與3公克的毒品愷他命。案經檢警追查後，逮捕眾人，並依照強盜殺人等罪嫌，提起公訴。

法院審理後，將主謀王男重判有期徒刑14年定讞，另外林姓、盧姓共犯則分別判刑11年與13年定讞。至於裴男與蔡姓女友等人部分，則經過多次撤銷發回，最高法院最後採信更二審見解，將裴男判刑8年，蔡姓女友判刑5年10月，高姓共犯判刑5年2月，全案定讞。