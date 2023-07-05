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台南安平角頭火拼釀2死　角頭「蝦米」2人遭判無期徒刑定讞

▲槍手槍殺殺手。（圖／視覺中國）

▲台南角頭火拼，蔡姓角頭持雙槍，闖入對方家中槍殺。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台南安平地區2021年間爆發角頭火拼事件，王姓男子先遭人開車當街衝撞、砍殺致死，之後綽號「蝦米」的蔡姓角頭，持雙槍到另一名陳姓角頭家中開槍，殺害對方。蔡男一二審均遭判無期徒刑，另名曾姓共犯二審也被改判無期徒刑。案經上訴，最高法院審理後駁回上訴定讞。

判決指出，蔡男因合夥投資權利車生意，與王姓男子爆發糾紛。2021年2月間，晚間6點多，蔡男夥同曾男與其他5名共犯，分乘2部汽車在路上圍堵王男，並持棍棒圍毆王男。王男攔住路過的一部機車，跳上機車後逃逸，眾人又開車追擊，王男闖進某餐廳停車場內，遭曾男開車自後方強力撞倒，曾男又5次開車急速輾壓王男，王男倒地不起後，眾人下車持刀砍殺王男，王男送醫不治。

事發後蔡男攜槍逃亡躲藏，但蔡男家人卻遭人騷擾。蔡男認為是當地陳姓角頭唆使小弟所為，因此在案發後7天，身穿防彈背心並帶著雙槍，闖進陳男住處。陳男見蔡男進入後，起身逃命，但卻遭蔡男連開8槍，其中7槍射中陳男，造成他心、肺、肝腎多處槍傷併大量內出血死亡。蔡男犯案後將槍枝丟棄地面，並到台南市刑警大隊投案。檢警依照殺人等罪嫌，對蔡男、曾男等人提起公訴。

一審將蔡男重判無期徒刑、曾男遭判刑15年10月。案件上訴二審後，台南高分院改將曾男判處無期徒刑，蔡男也維持無期徒刑，至於其他5名共犯則分別判刑1年到1年6月的刑期。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

▼台南市安平區2021年2月間發生火拼仇殺案，蔡姓角頭等2人遭判無期徒刑定讞。（圖／記者林悅翻攝。）

▲台南市安平區2021年2月間接連發生幫派火拼仇殺案，男子王重傑遭蔡秉逸等7人駕追撞、持刀砍殺身亡，角頭陳建文遭昔日小弟蔡秉逸持槍槍殺身亡，台南地院宣判。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

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